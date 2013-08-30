T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

'Ulusların Zenginliği'nin en nadir kopyası satışa çıkarıldı

Yapıt, işbölümü, verimlilik ve serbest piyasa gibi konular üzerine yoğunlaşıyor

30 Ağustos 2013 15:18

Adam Smith'e “modern ekonominin babası” sıfatını kazandıran “Ulusların Zenginliği” kitabının nadir kopyasına 50 bin pound değer (157 milyar TL) biçiliyor.

Smith’in ilk kez 1776’da yayımlanan kitabı bir ülkede serveti yaratan unsurlara ilişkin dünyanın ilk değerlendirmelerinden biri olarak niteleniyor. Yapıt, sanayi devriminin başında iktisat bilimi üzerine düşünüyor ve işbölümü, verimlilik ve serbest piyasa gibi konular üzerine yoğunlaşıyor.

Tam adı “Ulusların Zenginliği ve Nedenleri Üzerine Bir Araştırma” olan kitap, saygınlığını günümüzde de korumaya devam ediyor.

Lyon & Turnbull müzayedeevindeki kitap uzmanı Simon Vickers, kitabın on yıllık bir süreçte yazıldığını belirterek, “Adam Smith, insanların ulusal serveti ülkenin altın ve gümüş stoku, ithalatı ise ulusal servete bir tehdit olarak gördüğü yaygın merkantilist ekonomi politikasına meydan okuyarak serbest ticaretin her iki tarafı daha da zenginleştireceğini savundu” dedi.

Nadir kopya önümüzdeki çarşamba günü Edinburgh’da düzenlenecek müzayedede satışa çıkarılacak.

ETİKETLER

adam smithulusların zenginliği

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24