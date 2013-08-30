'Ulusların Zenginliği'nin en nadir kopyası satışa çıkarıldı

Adam Smith'e “modern ekonominin babası” sıfatını kazandıran “Ulusların Zenginliği” kitabının nadir kopyasına 50 bin pound değer (157 milyar TL) biçiliyor.

Smith’in ilk kez 1776’da yayımlanan kitabı bir ülkede serveti yaratan unsurlara ilişkin dünyanın ilk değerlendirmelerinden biri olarak niteleniyor. Yapıt, sanayi devriminin başında iktisat bilimi üzerine düşünüyor ve işbölümü, verimlilik ve serbest piyasa gibi konular üzerine yoğunlaşıyor.

Tam adı “Ulusların Zenginliği ve Nedenleri Üzerine Bir Araştırma” olan kitap, saygınlığını günümüzde de korumaya devam ediyor.

Lyon & Turnbull müzayedeevindeki kitap uzmanı Simon Vickers, kitabın on yıllık bir süreçte yazıldığını belirterek, “Adam Smith, insanların ulusal serveti ülkenin altın ve gümüş stoku, ithalatı ise ulusal servete bir tehdit olarak gördüğü yaygın merkantilist ekonomi politikasına meydan okuyarak serbest ticaretin her iki tarafı daha da zenginleştireceğini savundu” dedi.

Nadir kopya önümüzdeki çarşamba günü Edinburgh’da düzenlenecek müzayedede satışa çıkarılacak.