Uluslararası yardım örgütü Oxfam: Mülteciler dünyadaki cehennemi yaşıyor

Uluslararası yardım örgütü Oxfam, Libya'dan Avrupa'ya geçmeye çalışan sığınmacıların koşullarını 'Dünyadaki cehennemi yaşıyorlar' diye rapor etti.

Yardım örgütü Oxfam çarşamba günü açıkladığı raporda, Avrupa'ya Akdeniz üzerinden geçmeye çalışan sığınmacıların Libya'da yaşadıklarını rapora yazarak Avrupa Birliği'ne çağrıda bulundu.

Örgüt, Avrupa Birliği'nin sığınmacıların Avrupa'ya geçmesini engellemek adına Libya'dan yola çıkmalarını engellemesinin kadın, erkek ve çocuk olmak üzere sığınmacıların hayatlarını çok daha büyük tehlikeye attığına dikkat çekti.



Oxfam Sicilya'ya ulaşan sığınmacılarla yaptığı görüşmelere dayandırdığı raporda, cinsel taciz, işkence, zorla çalıştırma, fidye için alıkoyma, aç ve susuz bırakma gibi vakaları aktardı. Akdeniz üzerinden Sicilya'ya ulaşabilen sığınmacılardan 158'i ile yapılan konuşmalara dayandırılan raporda, sığınmacıların dörtte üçü, diğer sığınmacılara işkence yapılıp, öldürülmelerine tanıklık ettiklerini aktardı. Raporda, sığınmacılarla 2016 Ekim ayı ile 2017 Nisan ayı arasındaki süre içerisinde konuşmalar yapıldığı belirtildi.

"Neredeyse tüm kadınlar cinsel taciz kurbanı"

Örgütün konuştuğu sığınmacıların yüzde 84'ü kendilerinin de fiziksel şiddet ya da işkenceye maruz kaldıklarını anlatırken, 158 sığınmacı arasındaki 31 kadından 30'u cinsel şiddet kurbanı olduğunu belirtti.



Raporda ayrıca sığınmacıların birçoğunun ailelerinden fidye alınabilmesi için insan taciri gruplar taradından gizli yeraltı hücrelerinde tutulduklarını anlattıklarına yer veriliyor. Yine sığınmacıların yüzde 80'i Libya'da kaldıkları süre zarfında kendilerine su ve yemek verilmediğini anlattı.



Oxfam İtalya sorumlusu Roberto Barbieri, sığınmacıların anlattıkları doğrultusunda hazırladıkları raporun verilerinin, "Libya'daki sığınmacı ve diğer göçmenlerin içinde bulunduğu korkunç tabloyu tanımladığını" ifade etti.

"AB güvenlik koridoru açsın"

Barbieri, Avrupa Birliği'nin sığınmacıların Libya'dan çıkışlarını engellemek yerine "güvenli bir rota açarak, Avrupa'da şeffaf ve adil bir iltica süreci sağlaması gerektiğini" vurguladı.

Libya Devlet başkanı Muammer Kaddafi'nin devrildiği 2011 yılından bu yana ülkede siyasi istikrarsızlık ve kaos hakim. Kuzey Afrika ülkesindeki Libya'da insan tacirleri ülkedeki siyasi boşluktan yararlanarak, yüzbinlerce sığınmacıyı küçük teknelerle yüksek paralar karşılığı Akdeniz'deki tehlikeli yolculuğa çıkarıyor.



Başta sığınmacıların ilk durakları arasındaki İtalya olmak üzere AB ülkeleri mülteci akınını durdurmak istiyor. Bu kapsamda Libya sahil güvenlik ekiplerine lojistik ve teknik destek de sağlamayı sürdürüyor.