Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kozmonotlar yanık kokusu aldı, yangın alarmı çaldı

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Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) Rusya segmentinde perşembe günü erken saatlerde yangın alarmı çaldığı ve mürettebatın yanık plastik kokusu aldığı belirtildi.

Rus uzay ajansı Roscosmos, olayın bataryalar tekrar şarj edilirken Rus yapımı Zvezda modülünde meydana geldiğini bildirdi.

Roscosmos, kozmonotların hava filtrelerini çalıştırdığını ve hava kalitesi normal seviyeye geldiğinde uykularına döndüğünü belirtti.

Rus kozmonotlar Oleg Novitsky ve Pyotr Dubrov, temmuz ayında ISS'e yanaşan Rus Nauka laboratuvarının entegrasyon süreci için bugün 6 saatlik bir uzay yürüyüşü gerçekleştirecek.