-ULUSLARARASI UYUŞTURUCU ŞEBEKESİ ÇÖKERTİLDİ İSTANBUL (A.A) - 01.04.2011 - İstanbul'da uluslararası düzeyde uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 250 kilogram eroin ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uluslararası düzeyde uyuşturucu kaçakçılığına yapan bir suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 250 kilogram eroin elde edildi. Operasyonda, suç örgütünün elebaşı konumunda bulunan S.D'nin de aralarında olduğu 15 kişi yakalandı. Operasyonda, uyuşturucu ticaretinden elde edilen paralarla satın alındıkları düşünülen çok sayıda lüks otomobil ve cip ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine getirilirken, el konulan araçlar emniyetin bahçesindeki otoparka çekildi.