-ULUSLARARASI TÜRKÇE OLİMPİYATLARI BAŞLADI İSTANBUL (A.A) - 15.06.2011 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Türkçe Olimpiyatları'nın, dünyanın 130 ülkesinden bine yakın öğrencinin, Türkiye'ye özgü şiirleri, türküleri, şarkıları okumasından veya halk oyunlarını oynamasından ibaret olmadığını, insanlığın aydınlık geleceğine ışık tutacak, yön verecek bir etkinlik olduğunu söyledi. Uluslararası Türkçe Öğretimi Derneğinin (TÜRKÇEDER) 15-30 Haziran tarihleri arasında ''Gelin Tanış Olalım'' sloganıyla düzenlediği ''9. Uluslararası Türkçe Olimpiyatları''nın açılış töreni, Dolmabahçe Sarayı'nda yapıldı. Spor spikeri Ertem Şener ile katılımcı öğrencilerin dönüşümlü olarak sunuculuğunu yaptığı açılış töreninde konuşan TBMM Başkanı Şahin, Türkçe Olimpiyatları'nın gittikçe uluslararası alanda çok önemli etkinlikler arasında yer almaya başladığını söyledi. Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Çünkü bu çocuklar dünyanın dört bir yanında faaliyette bulunan eğitim kurumlarından, Türk okullarından buraya geliyorlar. O Türk okulları ki cehalete karşı savaş açan okullardır. 'Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu?' sualini kendilerine muhatap olarak gören okullardır. Bu gençler burada birbirleriyle tanışıyorlar, aynı zamanda dünya barışına da ciddi katkılarda bulunuyorlar, ciddi katkılarda bulunacaklar. Necip Fazıl Kısakürek, 'Bir Adam Yaratmak' adlı eserinde Osmanlı'yı tarif ederken şöyle der; 'Hani Yunus Emre ki kıyında geziyordu, hani ardına çil çil kubbeler serpen ordu'. Bunu söylerken, Osmanlı'nın gittiği her yere eserler serdiğini de ifade eder. Şimdi öylesine bir eğitim gönüllülüğü, eğitim hareketi var ki, gittikleri her yere eğitim kurumlarını serpiyorlar adeta. İşte o eğitim kurumlarının eserleri 9. kez Türkiye'de bir araya geliyorlar.'' -MİLLİ EĞİTİM BAKANI ÇUBUKÇU- Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu da 13. yüzyılda tüm dünyanın savaş, kan ve kargaşayla boğulduğu bir dönemde, Yunus Emre'nin Anadolu topraklarının sevgi ve barış diliyle dünyaya seslendiğini anlatarak, bugün bu sevgi ve barış diliyle dünyaya seslenen çocukların yetişmekte olduğunu söyledi. Bu yıl 9'uncusu düzenlenen ve her yıl katılımı daha da artan Türkçe Olimpiyatları ve kapsamındaki programların kendisini son derece heyecanlandırdığını dile getiren Çubukçu, ''Her yıl kaydedilen ilerleme ülkemiz adına, Türkçemiz adına, dünyada sevgi ve barış dilinin hakim olması adına umutlarımızı her geçen gün biraz daha çoğaltıyor'' şeklinde konuştu. Uluslararası Türkçe Olimpiyatları Tertip Heyeti Başkanı ve TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Mehmet Sağlam da bu yıl 9'uncusu düzenlenen olimpiyatların 5 kıtadan 130 ülkeden bine yakın öğrenci ve 350 öğretmenin katılımıyla başladığını söyledi. Sağlam, olimpiyatlar kapsamında Türkiye'ye gelen ve ülkenin en güzel yerlerini gezen öğrencilerin, ülkelerine döndüklerine Türkiye'nin elçileri olacağını kaydetti. -ÇOCUKLARIN GÖSTERİLERİ- Olimpiyat tanıtım filmi ve reklamının gösterildiği törende çocuklar, Türkçe nostaljik şarkılar ile kendi dillerinde şarkılar seslendirdiler, gösteriler sundular. Attila İlhan'ın ''Ben Sana Mecburum'' adlı şiiri, Moğolistan ve Endonezya'dan gelen öğrenciler tarafından okundu. Bosna Hersekli öğrencinin kum sanatı gösterisi, izleyicilerin beğenisini kazandı. Açılışta, Bosna Hersekli öğrenci tarafından Nazım Hikmet Ran'ın yazdığı ''Karlı Kayın Ormanı'' adlı şiirden uyarlanan şarkı da seslendirildi. Moldova ekibinin zeybek gösterisi sunduğu açılış töreni, öğrenci korosu tarafından ''Yeni Bir Dünya'' adlı olimpiyat şarkısının seslendirilmesiyle sona erdi. TBMM Başkanı Şahin, Milli Eğitim Bakanı Çubukçu ve İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu da sahneye çıkarak bu şarkıya eşlik etti.