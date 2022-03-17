Uluslararası Ticaret ve Savunma Sanayi Hukuku Uzmanı Herdem: Rusya'ya yönelik yaptırımların etkileri Türkiye’nin nötr kalmasını zorlaştırıyor

Uluslararası Ticaret ve Savunma Sanayi Hukuku Uzmanı Şafak Herdem, Batı'nın Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara ilişkin olarak, "Yaptırımların etkisiyle, hammade olarak buğdaya erişimin azalması ile ekmek fiyatlarındaki artıştan Karadeniz’in ticaretteki etkinliğinin azalmasına kadar birçok etki, nötr kalmayı zorlaştıracak" dedi.

Daktilo 1984'ten ekonomist Enes Özkan'a konuşan Uluslararası Ticaret ve Savunma Sanayi Hukuku Uzmanı Herdem, yaptırımların en büyük etkisinin finans ve sigortacılık alanında hissedildiğini söyledi. Herdem, "Şu an çok uluslu şirketlerimiz bu yaptırımları ciddiyetle takip ediyor, daha küçük çaplı olanlar ise sadece ekonomik sonuçlardan muzdarip görünüyor" dedi.

Herdem, Türkiye’nin bu süreçte tarafsızlık politikasının olumsuz olmadığını ancak bu politikanın devam ettirilmesi ve başarıya ulaştırılması gerektiğini belirtti.

"Yaptırımların etkisiyle, hammade olarak buğdaya erişimin azalması ile ekmek fiyatlarındaki artıştan Karadeniz’in ticaretteki etkinliğinin azalmasına kadar birçok etki, nötr kalmayı zorlaştırıyor olacak. Seçimlerin yaklaştığını da göz ardı etmemek gerekiyor" diyen Herdem, serbest ticaret anlaşmaları konusunda yeni inisiyatiflerin söz konusu olacağını, bunların değerlendirilmesinin iyi sonuçları olacağını kaydetti.

Herdem, “Tarafsız olmak katma değer sağlamaktan geçer. Ne aşamada avantaja çevrilebilir diye yaptırımları doğru okumak lazım. Ekonomik sonuçları ile okumak gerek ama hukuk metni olduğunu unutmamak gerek.” yorumunu yaptı.