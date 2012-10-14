Yeni ehliyetlerin özellikleri belli olmaya başladı

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen yeni ehliyet ve ruhsat projesinin uygulama aşamasına yaklaşılıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü aracılığıyla yapılan çalışma, yeni ehliyetlerin tamamının "uluslararası sürücü belgesi" olacağı ifade edildi.

Yeni sürücü belgelerinin özellikleri şu şekilde olacak:

- Sürücü belgeleri anlaşmasını kabul eden ülkelere giden şoförler, yeniden ehliyet almak zorunda kalmayacak. Direksiyonu solda olan araçlar yanı sıra sağda olan araçlarla da eğitim verilecek.

- Sürücü belgesi alanlar 1 yıl boyunca "stajyer sürücü" olacak. Bir yıl içinde bazı trafik kurallarını ihlal edenlerin ehliyeti iptal edilecek.

- 18 yaşında ehliyet alan sürücü 70 yaşına kadar aynı ehliyeti kullanamayacak. Zamanla sağlık sorunları yaşayıp yaşamadığı kontrol edilecek. 5-10 yılda bir sürücüler sağlık kontrolünden geçecek. Sağlık koşuluna uygun araç kullanımına yönlendirilecek.

- Yeni ehliyetler polikarbonat, dayanıklı malzemeden yapılacak. ID1 adı verilen bu malzemenin üzerinde taklit edilmesini zorlaştıran güvenlik unsurları olacak.

- Tescil edilen araçlar ASBİS'te (Araç ve Sürücü Bilgi Sistemi) el değiştirecek. Veri tabanı sayesinde çalıntı araçların başkası adına tescil edilmesi mümkün olmayacak. 2001'de Ankara'nın bazı ilçelerinde başlatılan pilot proje uygulamasında 8 bayi 931 aracı bu şekilde tescil ettirdi.