Uluslararası silah ticareti anlaşması kabul edildi

Uluslararası silah ticaretini düzenleyen ilk sözleşme Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda büyük bir çoğunlukla kabul edildi. Sözleşme konvansiyonel silahların ticaretini düzenliyor.

Suriye, İran ve Kuzey Kore engellemede bulunmasaydı sözleşme doğrudan oydaşma ile kabul edilecekti; itirazlar sonrasında oylama yapıldı.

Birleşmiş Milletler yetkilileri, sözleşmenin, ülkelerin dahili ticaretleri hakkında bir düzenleme getirmediğini söylüyor.

Sözleşme için 154 ülke evet oyu verirken 3 ülke alehte oy kullandı, 23 ülke de çekimser kaldı.

Uluslararası tıklayın silah ticareti yıllık 70 milyar doları buluyor.

Rusya ile Çin silah ihracatçısı ülkeler olarak çekimser kaldı.

Sözleşme, ambargo uygulanan ülkelere tıklayın silah satılmamasını düzenliyor; bunun yanında soykırım, insanlığa karşı suç, savaş suçları ya da terörizm için kullanılabilecek silahların da satışının engellenmesi hedefleniyor.

Karaborsa düzenlemesi

Sözleşmeye taraf olan ülkeler söz konusu silahların karaborsaya düşmesini engellemek için önlemler alma taahhüdü altına da giriyor.

Rusya'nın temsilcisi Vitaly Churkin çekimser oy kullanmaları ile ilgili olarak sözleşmedeki bir eksiklikten söz etti.

Churkin sözleşmenin devlet olmayan yapılara silah satışını yasaklamayarak bir eksikliği taşıdığını belirtti.

Suriye'nin itirazı

Suriye'nin temsilcisi Beşar Caferi de konvansiyonel silahlar ile ilgili düzenlemeye karşı olmadıklarını ama "devlet dışı terörist grupların silahlandırılmaması" konusuna değinmediği için karşı çıktıklarını söyledi.

Caferi sözleşmeyi destekleyen ülkelerden bazılarının "Suriye'deki terörist grupları her türlü ölümcül silahlı donattıklarını" söyledi.

Washington'daki BBC muhabiri Paul Adams Suriye hükümetinin silah ihtiyacını Rusya ve İran'dan karşıladığını, savaşı sürdürecek güç üstünlüğü kaybetmekten endişe ettiğini belirtiyor.

Küba'nın yorumu

Küba'nın temsilcisi Rodolfo Reyes ise ülkesinin çekimser kalmasının nedenini açıklarken sözleşmedeki "belirsizliklerin ciddi yetersizlikleri" beraberinde gtirdiğini ve silah ihracatçılarının çıkarlarını gözettiğini söyledi.

İran ve sözleşmenin açıkları ve yanlışlıkları olduğunu; Kuzey Kore de dengesiz olduğunu söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin silah lobisinin en güçlü grubunu oluşturan Ulusal Silah Birliği, sözleşmenin Senato'da onaylanmasını engellemek için mücadele edeceğini duyurdu.