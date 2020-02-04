Uluslararası Şeffaflık Derneği'nden 'Yolsuzlukla Mücadelede Yargı' paneli

Uluslararası Şeffaflık Örgütü Türkiye 5 Şubat Çarşamba günü düzenlenecek olan 'Yolsuzlukla Mücadelede Yargı' adlı panel'in duyurusunu yaptı.

Uluslararası Şeffaflık Örgütü Türkiye'nin Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurduğu panel'de Av. İlhan Cihaner, Av. Turgut Kazan ve Prof. Dr. Turgut Tarhanlı'nın katılımıyla 'yargının yolsuzlukla mücadele gücünü; temel hukuk ilkeleri, yasa ve uygulamalar çerçevesinde, yolsuzluk ve insan hakları ilişkisi' konuları değerlendirilecek.

Çarşamba günü saat 9.30'da başlayacak olan panel Beyoğlu'nda düzenleniyor.