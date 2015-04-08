Uluslararası Şeffaflık Derneği adaylar için mal bildirim beyannamesi hazırladı

Uluslararası Şeffaflık Derneği, 7 Haziran'da yapılacak milletvekili seçimlerinde aday olacaklar için kampanya öncesi mal varlığı bildirim beyannamesi hazırladı.

Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin düzenlediği "Açık Siyaset" Kampanyası lansman toplantısında dağıtılan mal bildirim beyannamesinde, adayların kimlik bilgilerinin yanında taşınır ve taşınmaz mal varlıklarının listesinin yazılabileceği bir tablo oluşturuldu.

Uluslararası Şeffaflık Derneği ayrıca, "7 Haziran 2015’de gerçekleşecek olan Milletvekili Seçimleri için yürüteceğim kampanya süresince kullanacağım kaynaklar aşağıda sıralanmıştır" başlığı taşıyan "Kampanya Bütçe Fomu" hazırladı.