Şeffaflık Derneği: 10 bin milletvekili adayından 39'u mal varlığını açıkladı

Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin siyasi partilere yönelik raporu 'şeffaflık'taki durumu ortaya koydu: 7 Haziran seçimlerinde aday olan 10 bin milletvekilinin sadece 39'u şeffaflık ilkesine uyup mal varlığını açıklarken HDP mal varlığını açıklayan 22 milletvekili ile birinci sırada.

Radikal'in haberine göre Şeffaflık Derneği 7 Haziran seçimleri için yürüttüğü ‘Siyasetin Finansmanı ve Şeffaflık' kampanyasının ardından yayınladığı raporda Türkiye’nin şeffaflık geleneği bakımından gelişmiş ülkelerden açık biçimde ayrıldığını ifade etti.

Raporda “Hem ‘açık aday’ sayısının düşük olması hem de kampanya süresince adaylarla yapılan görüşmeler neticesinde, milletvekili adaylarının ve genel olarak siyaset alanının, seçmenlerin temel beklentilerinden olması gereken ‘şeffaflık’ ilkesini karşılamaktan çok uzak olduğu bir kez daha doğrulanmıştır” ifadelerine yer verildi.

En şeffaf parti HDP

Dernek, 10 bin milletvekili adayının katıldığı 7 Haziran seçimlerinde 29’u erkek, 10’u kadın olmak üzere yalnızca 39 adayın mal varlığını açıkladığını belirtti. Bu adaylardan 23’ü 7 Haziran seçimlerinde milletvekili seçildi.

22 milletvekili adayı mal varlığını açıklayan HDP, şeffaflık ilkesine en çok uyan parti oldu. Derneğin siyasi partilere göre yaptığı dağılım şöyle: HDP 22, CHP 11, bağımsız 3, AKP 1, Yurt 1, LDP 1.

"Etik sorumluluk"

Bu rakamlardan hareketle dernek, sonuçları, ‘Kampanyanın Türkiye’de ilk defa yaygın ve sistemli bir biçimde yapıldığı ve bir genel seçimde bu adar çok adayın aynı anda, gönüllü olarak mal varlığını kamuoyuna açıklamasının Türkiye’de bir ilk olduğu düşünülürse,bu sayı gelecek dönemler için umut verici bir başlangıç olarak değerlendirilebilir” diye yorumladı.

Dernek ayrıca şu değerlendirmeyi yaptı:

“Gerek AB ile bütünleşme gerekse demokrasi geleneğinin geliştirilmesi bakımından, Türkiye’de seçilmişlerin/adayların mal varlıklarının kamuoyuna açıklanması etik bir sorumluluk olarak kabul edilmelidir.”