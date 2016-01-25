T24 LogoT24 Logo
Politika

Şeffaflık Derneği: 10 bin milletvekili adayından 39'u mal varlığını açıkladı

22 milletvekili adayı mal varlığını açıklayan HDP, şeffaflık ilkesine en çok uyan parti oldu

25 Ocak 2016 21:35

Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin siyasi partilere yönelik raporu 'şeffaflık'taki durumu ortaya koydu: 7 Haziran seçimlerinde aday olan 10 bin milletvekilinin sadece 39'u şeffaflık ilkesine uyup mal varlığını açıklarken HDP mal varlığını açıklayan 22 milletvekili ile birinci sırada.

Radikal'in haberine göre Şeffaflık Derneği 7 Haziran seçimleri için yürüttüğü ‘Siyasetin Finansmanı ve Şeffaflık' kampanyasının ardından yayınladığı raporda Türkiye’nin şeffaflık geleneği bakımından gelişmiş ülkelerden açık biçimde ayrıldığını ifade etti.

Raporda “Hem ‘açık aday’ sayısının düşük olması hem de kampanya süresince adaylarla yapılan görüşmeler neticesinde, milletvekili adaylarının ve genel olarak siyaset alanının, seçmenlerin temel beklentilerinden olması gereken ‘şeffaflık’ ilkesini karşılamaktan çok uzak olduğu bir kez daha doğrulanmıştır” ifadelerine yer verildi.

 

En şeffaf parti HDP

 

Dernek, 10 bin milletvekili adayının katıldığı 7 Haziran seçimlerinde 29’u erkek, 10’u kadın olmak üzere yalnızca 39 adayın mal varlığını açıkladığını belirtti.  Bu adaylardan 23’ü 7 Haziran seçimlerinde milletvekili seçildi.

22 milletvekili adayı mal varlığını açıklayan HDP, şeffaflık ilkesine en çok uyan parti oldu. Derneğin siyasi partilere göre yaptığı dağılım şöyle: HDP 22, CHP 11, bağımsız 3, AKP 1, Yurt 1, LDP 1.

 

"Etik sorumluluk"

 

Bu rakamlardan hareketle dernek, sonuçları, ‘Kampanyanın Türkiye’de ilk defa yaygın ve sistemli bir biçimde yapıldığı ve bir genel seçimde bu adar çok adayın aynı anda, gönüllü olarak mal varlığını kamuoyuna açıklamasının Türkiye’de bir ilk olduğu düşünülürse,bu sayı gelecek dönemler için umut verici bir başlangıç olarak değerlendirilebilir” diye yorumladı.

Dernek ayrıca şu değerlendirmeyi yaptı:

“Gerek AB ile bütünleşme gerekse demokrasi geleneğinin geliştirilmesi bakımından, Türkiye’de seçilmişlerin/adayların mal varlıklarının kamuoyuna açıklanması etik bir sorumluluk olarak kabul edilmelidir.”

ETİKETLER

uluslararası şeffaflık derneğimeclistbmmhdpakpchpmhpldppartimilletvekilimeclis

İlgili Haberler

Şeffaflık Örgütü Başkanı: Türkiye'nin yolsuzlukla mücadele karnesi zayıflıyor

G20 ülkeleri, yolsuzluk faillerinin kimliklerini paylaşmıyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24