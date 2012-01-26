-Uluslararası Rotterdam Film Festivali başladı LAHEY (A.A) - 26.01.2012 - Hollanda’da her yıl düzenlenen, sinemaseverlerin ilgiyle takip ettiği “Uluslararası Rotterdam Film Festivali” başladı. Bu yıl 41. kez gerçekleştirilen ve 6 Şubat tarihine kadar devam edecek olan festivalin açılışında, Fransız Lucas Belvaux’un yönetmenliğini yaptığı “38 Temoins” filmi gösterildi. Festival kapsamında düzenlenen "Tiger Awards" yarışmasına seçilen adaylar arasında bu sene bir Türk filmi de yer alıyor. Orhan Eskiköy ve Zeynel Doğan’ın yönettiği “Babamın Sesi” adlı film ödül almak için yarışıyor. Yarışmaya aday olan farklı ülkelerden toplam 15 filmden hangisinin ödüle değer görüldüğü 3 Şubat’ta belli olacak. Uluslararası alanda önemli bir yere sahip festivalde “Babamın Sesi’nin” yanı sıra Özcan Alper’in yönetmenliğini yaptığı Türkiye, Almanya ve Fransa ortak yapımı “Gelecek Uzun Sürer” filmi de izleyiciyle buluşacak. Festival süresince Rotterdam genelinde 40 farklı sinema salonunda gösterilecek yaklaşık 600 uzun ve kısa metrajlı film ile belgeseli yüzbinlerce kişinin izlemesi bekleniyor. Etkinliği geçen sene 340 bin kişi takip etmişti.