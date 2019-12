-ULUSLARARASI PİYASALARDA GEÇEN HAFTA WASHINGTON/BRÜKSEL/LONDRA/DUBLİN (A.A) - 25.12.2010 - Uluslararası piyasalarda geçen hafta, ABD Doları, önemli para birimleri karşısında kararsız bir seyir izlerken, altın fiyatları geriledi. Haftanın son işlem gününde ABD ham petrolünün varil fiyatı 91 doların üzerine çıkarak, iki yılın en yüksek seviyesinde kapandı. Avrupa Merkez Bankası (AMB), İrlanda'nın 85 milyar avroluk kurtarma paketinin, bankanın Avro Bölgesi üyelerine daha fazla destek vermede mali gücünü etkileyebileceği konusunda ''ciddi endişeleri'' olduğunu bildirdi. AMB'nin internet sitesinde yer alan değerlendirme raporunda, İrlanda'nın kurtarma paketiyle ilgili yasal mevzuattaki muhtemel hataların, AMB'nin teminat güvenliği haklarını etkileyebileceğine işaret edildi. Raporda, İrlanda'nın AB ve Uluslararası Para Fonu (IMF) ile anlaştığı 85 milyar avroluk kurtarma paketinin uygulanmasıyla ilgili yasa taslağına ilişkin, ''AMB, yasa taslağının, Avro sistemi için kritik öneme sahip bazı konularda yasal açıdan yeteri kadar açık olmadığı yönünde ciddi kaygılar taşıyor'' denildi. -ÇİN'DEN BORÇ KRİZİNDEKİ AB'YE DESTEK SÖZÜ- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Jiang Yu, Çin'in Avro Bölgesi'ne üye ülkelerin cari krizin üstesinden gelmelerine yardım etmeye hazır olduğunu belirterek, Avrupa'nın, gelecekte de Çin'in döviz rezervlerine yatırım açısından önemli bir pazar olmaya devam edeceğini söyledi. Çin Başbakan Yardımcısı Wang Qishan ise Çin'in AB ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Avrupa'da finansal istikrarın sağlanması için aldıkları tedbirleri desteklediğini ifade etti. Öte yandan Çin Ticaret Bakanı Chen Deming Shanghai Securities News'a yaptığı açıklamada, krizin vurduğu Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin kurtarılması için AB ve Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından oluşturulan 750 milyar avro tutarındaki fonun krizi çözmeyeceğini savunarak, ''Bu tedbirler sadece ağır bir hastalığı, kronik bir hastalığa dönüştürüyor'' dedi. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), İspanya'nın resesyondan yavaşça çıktığını, ancak ekonomik büyümesini canlandırmak ve borç yükünü azaltmak için sıkı emeklilik ve istihdam piyasası reformları uygulaması gerektiğini açıkladı. -KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARI ÜLKELERİ UYARDI- Uluslararası Kredi derecelendirme Kuruluşu Fitch, Macaristan'ın ''BBB'' olan uzun vadeli kredi notunu, ''BBB-''ye indirdi, görünümünü ise ''negatif'' olarak belirledi. Fitch, Yunanistan ile ilgili gözden geçirmenin gelecek yıl ocak ayında tamamlanacağı, Yunanistan'ın ''BBB-'' olan kredi notunu ''junk'' (çöp) seviyesine indirilmesi olasılığının arttığını belirtti. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Portekiz, Fransa ve Belçika'ya not indirme uyarısında bulundu. Moody's, mevcut risklere rağmen, yüksek kredi notu pozisyonunu koruyan Fransa'nın, bütçe açığını indirmediği sürece, kredi notunun düşürülebileceğini bildirdi. Kuruluş, kamu borcu önemli ölçüde artan Belçika'nın da notunun indirilebileceği uyarısında bulundu. Moody's, gözden geçirmenin ardından Portekiz'in ''A1'' olan uzun dönem kredi notunun bir veya iki basamak indirilebileceğini ifade ederek, Portekiz'in, zayıf büyüme olasılığına ve yüksek borçlanma maliyetine dikkat çekti. -ABD EKONOMİSİ- ABD Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, ülke ekonomisi Temmuz-Eylül dönemini kapsayan üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,6 oranında büyüme kaydetti. Bakanlık, ekim ayı sonunda açıkladığı tahminlerinde, ülke ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2,5 oranında büyüdüğünü belirtmişti. Ulusal Emlakçılar Birliğinin açıkladığı verilere göre, ikinci el konut satışları, Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 5,6 artarak 4,68 milyona ulaştı. ABD Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, ulaşım hariç dayanıklı mal siparişleri geçen ay yüzde 2,4 artarak, 2008 yılı Mart ayından bu yana en yüksek artışı gösterdi. Öte yandan, ABD Çalışma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 18 Aralık'ta sona eren haftada, işsizlik maaşına başvuranların sayısı beklentilere uygun olarak 420 bin oldu. İşsizlik maaşına başvuranların dört haftalık ortalaması ise 426 bin oldu. -ABD DOLARI KARARSIZ SEYİR İZLEDİ- Londra döviz piyasasında pazartesi günü 1,3157 dolardan açılan avro, cuma kapanışta 1,3116 dolara geriledi. Aynı borsada pazartesi günü 1,5549 dolardan açılan İngiliz sterlini ise cuma kapanışta 1,5435 dolara indi. New York borsasında, altının ons fiyatı pazartesi günü 1.385,50 dolardan kapanırken, perşembe günü kapanışta 1.378,60 dolara düştü. -ABD, AVRUPA VE ASYA BORSALARI- ABD'de dün New York Borsası'nda Dow Jones Endeksi yüzde 0,1 (14 puan) değer kazanarak, haftayı 11.573,49 puandan kapattı. Standard and Poor's 500 Endeksi aynı gün yüzde 0,2 (2,07 puan) azalarak 1.256,77 puan, Nasdaq Bileşik Endeksi ise yüzde 0,2 (5,88 puan) gerileyerek 2.665,60 puan oldu. Haftanın tamamında Dow Jones Endeksi yüzde 0,7, Standard and Poor's 500 Endeksi yüzde 1, Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 0,8 değer kazandı. Japonya'da Tokyo Borsası'nın temel göstergesi haftanın son işlem gününde Nikkei Endeksi yüzde 0,7 (67,29 puan) değer kaybederek 10.279,19 puana geriledi. Asya'da cuma günü Hong Kong Borsası yüzde 0,3, Avustralya Borsası yüzde 0,4, Şanghay Borsası yüzde 0,7, Güney Kore Borsası yüzde 0,1 oranında değer kaybetti. Tayvan, Yeni Zelanda ve Singapur Borsaları da geriledi. Avrupa'da ise İngiltere'de Londra Borsası'nda FTSE 100 Endeksi dün yüzde 0,2 (12,85 puan) artarak, haftayı 6.008,92 puandan kapattı. Almanya'da Frankfurt Borsası'nda haftanın son işlem gününde DAX Endeksi yüzde 0,1 (10,23 puan) gerileyerek, 7.057,69 puandan, Fransa'da Paris Borsası'nda CAC-40 Endeksi de yüzde 0,3 (10,93 puan) değer kaybederek, 3.900,39 puandan kapandı. Avrupa'da ayrıca dün Zürih Borsası yüzde 0,7 değer kazanırken, Madrid Borsası yüzde 0,8, Brüksel Borsası yüzde 0,4, Amsterdam Borsası yüzde 0,1 oranında değer kaybetti. -PETROL FİYATLARI- Uluslararası piyasalarda haftanın son işlem gününde ABD ham petrolünün varil fiyatı 91 doların üzerine çıkarak, iki yılın en yüksek seviyesinde kapandı. Hafta başında yaklaşık 87,95 dolardan işlem görmeye başlayan ABD ham petrolünün varil fiyatı Şubat ayı teslimi haftanın son işlem gününde 1dolar 3 sent artarak 91,51 dolardan kapandı. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da 60 sent artarak 94,25 dolar oldu.