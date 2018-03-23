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Ekonomi

Uluslararası piyasalarda çifte rekor: Dolar 4.03 lira, euro 4.97 lira

İstanbul, 23 Mart (DHA) - ABD merkezli gelişmelere bağlı olarak dolar ve euro uluslararası piyasalarda rekor düzeylere tırmandı; dolar tarihinde ilk kez 4

23 Mart 2018 10:28

İstanbul, 23 Mart (DHA) - ABD merkezli gelişmelere bağlı olarak dolar ve euro uluslararası piyasalarda rekor düzeylere tırmandı; dolar tarihinde ilk kez 4.0 lirayı aşarak 4.03 liraya çıkarken, euro da 4.97 lirayı aşarak 5.0 liraya dayandı.
ABD Başkanı Donald Trump\'ın, \"yeni bir ticaret savaşı\"nın başlangı olarak yorumlanan, Çin’e milyarlarca dolarlık ek gümrük vergisi ve yatırım kısıtlamalarına ilişkin kararları ve uluslararası kredi derecelendirme şirketi Standard & Poor\'s\'un (S&P) bu yıl ABD Merkez Bankası\'nın \"dört faiz artışı\" yapmasını beklediklerine ilişkin raporuna bağlı olarak lira küresel piyasalarda büyük değer kaybetti.
Bu gelişmelerin ardından, dolar tarihinde ilk kez 4.0 lirayı aşarak 4.0368 liraya ve euro da 4.9757 liraya kadar tırmandı. Dolar, tarihi zirvenin ardından 3.96 - 3.97 lira aralığına, euro da 4.89 - 4.90 lira aralığına döndü.

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