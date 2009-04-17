Uluslararası Olimpiyatta üçüncülük

Tasarladıkları ''akıllı ayakkabılık'' projesi ile Uluslararası Tasarım Olimpiyatları'na katılan Hakkarili 2 kız öğrenci, üçüncülük elde etti.



Alınan bilgiye göre, yaklaşık bir hafta önce Ankara'da düzenlenen, 34 ülkeden 707 projenin katıldığı Uluslararası Tasarım Olimpiyatları'nda, Hakkari Özel Hatice Avcı Koleji beşinci sınıf öğrencileri Nisanur Çiftçi ve Feraşin Gür'ün oluşturduğu ''akıllı ayakkabılık'' adlı proje, bronz madalya alarak dünya üçüncüsü oldu.



Bu başarının ardından Hakkari'ye dönen öğrenciler, ilde büyük bir sevinçle karşılandı.



Okul yöneticilerinin verdiği yemekte basın mensupları ile bir araya gelen kız öğrenciler Çiftçi ve Gür, tasarımlarının büyük ilgi gördüğünü söyledi.



707 proje arasında üçüncülük kazandıkları için çok mutlu olduklarını ifade eden Nisanur Çiftçi, ''Bizlere eğitimin kalitelisini sunan ve bu başarıyı almamızı sağlayan öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz'' dedi.



Feraşin Gür de ''akıllı ayakkabılık'' projesi ile insanların gündelik yaşamlarını kolaylaştırmayı amaçladıklarını belirterek, şunları kaydetti: ''Kirlenen ayakkabılar özel olarak tasarladığımız ayakkabılığın içinde temizlenip kullanıma hazır hale gelmektedir. Dolabın içine, ayakkabı tozunun alınması için iki adet fırça yerleştirdik. Ayakkabının tozdan arındırılmasının ardından boyanmasını sağlayacak sistemi oluşturduk. Ayakkabının tozu alındıktan sonra boyama işlemi yapılıyor. Bu işlemden sonra ise dolabın içinde yer alan koku giderici parfüm, ayakkabıya püskürtülüyor.''

