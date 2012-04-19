Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden atletlere öpüşme yasağı

Uluslararası Olimpiyat Komitesi atletlerden, rakipleri ile öpüşmemelerini istedi. Bu karara gerekçe olarak “hijyen” gösterildi.

Hürriyet'in haberine göre, 2012 Londra Olimpiyatları için son 100 güne girilirken, Uluslararası Olimpiyat Komitesi sporcular için ilginç kurallar belirledi.

Sporculara getirilen 9 yasak

Dev spor şölenine katılacak ülkelerin Olimpiyat Komitelerine gönderilen ‘yasaklar’ listesini uygulamayan sporcuların oyunlardan ihraç edileceği de belirtildi. Sporculara getirilen 9 yasağın ise ev sahibi İngiltere’nin isteği doğrultusunda alındığı öğrenildi. İşte duyanları şaşırtan “yapılmayacaklar” listesi...

Twitter’da yorum yok

1- Twitter’a sadece günlük bireysel anılar yazılabilecek. Yorum, üçüncü şahıslarla mesajlaşma, olimpiyatların konu edilmesi yok.

2- Olimpiyat köyünde ulu orta resim ve video çekmek, başkalarını görüntülemek asla yapılmaması gereken bir hata!

Dövmeler silinecek

3- Olimpiyatların sembollerini kullanmak ve paylaşmak yasak. Siyasi içerikli veya sponsor dövmesi olan sporcular bunu sildirmek zorunda.

4- Olimpiyatlarda organizasyonun verdiği giysiler veya malzemeler asla üçüncü şahıslara para karşılığı satılamayacak.

5- Sporcular ve yakınları, Olimpiyatlar sırasında görev alanlar, yöneticiler, gönüllüler ve medya mensupları müşterek bahis oynayamayacak.

6- Facebook veya blog’larda sporcular toplu resimlerini diğer takım arkadaşlarının izni olmadan yayınlayamayacak.

7- Olimpiyat köyüne aile bireyi de olsa misafir, medya ve eski Olimpiyat şampiyonları bile giremeyecek.

8- Siyasi amaçla yapılacak hareketlere, sembollere, tişört giymelere, demeçlere izin verilmeyecek.

9- Sporcuların müsabaka veya madalya töreni öncesinde ve sonrasında rakipleri ile el sıkışmamaları ve öpüşmemeleri istenecek.



Bu sonunucusu, İngiltere Olimpiyat Komitesi’nin aldığı bireysel bir karar. Sadece diğer ülkelerin Olimpiyat Komitelerine “Hijyenik ve sağlık açısından öpüşmek sakıncalı” uyarısı yapılıyor.