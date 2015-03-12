Uluslararası Moda ve Kürk Tasarım Yarışması’nda Yusuf Kalem birinci oldu

Vogue Talents (Vogue Yetenekler) tarafından desteklenen ve Uluslararası Kürk Federasyonu (IFF) tarafından düzenlenen, Uluslararası Moda & Kürk Tasarım Yarışması REMIX 2015’in finali, 4 Mart gecesi Milano, La Pelota’da gerçekleştirildi. Farklı ülkelerden katılımcılarının yer aldığı ön elemelerden sonra kalan 12 finalistin tasarımlarının sergilendiği yarışmada, Yusuf Kalem birinci oldu. Yusuf Kalem ödülü Belçika’da bir sarayın tavanını süsleyen yeşil mücevher böceğinden esinlendiği, tilki ve vizon kullanılan kürk tasarımı ile kazandı.

Bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Uluslararası Moda & Kürk Tasarım Yarışması REMIX 2015’in jürisinde; Sara Maino (Vogue İtalya & Vogue Talents üst düzey editörü), Gian Luigi Paracchini (Corriere della Sera’da moda eleştirmeni), Tamu McPherson (All the Pretty Birds’ün yazarı Amerikalı blogger ve sokak stili fotoğrafçısı), Gabriele Colangelo (moda tasarımcısı) ve Malcolm McInnes (Istituto Marangoni Eğitim Grup Müdürü) yer aldı. Jüri, ön elemeyi geçen 36’nın üzerinde kıyafet arasından, Yusuf Kalem’in tasarımını en iyi ve en yenilikçi tasarım olarak birinci seçti.

Yarışmada Finlandiyalı Sophie Sälekari ikincilik, İtalyan Lorenzo Sisi ise üçüncülük ödülünü aldı. Ödül alan üç tasarımcının her birinin tasarımlarının Vogue İtalya çekimleri, bir başyazı içerisinde, Vogue’un resmi web sitesinde Mart ayı sonunda yayınlanacak. Yarışma sonuçları ve tasarımlar İtalya ve Avrupa basınında da geniş yer buldu.

1987 Çanakkale doğumlu olan Yusuf Kalem, Yeditepe Üniversitesi’nin Güzel Sanatlar Fakültesi İngilizce Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü’ne genel sınav birincisi olarak girdi. Yüzde 100 Üstün Başarı Bursu ve aynı fakültenin Endüstriyel Tasarım Bölümü’nde de çift ana dal yaparak sürdürdüğü üniversite eğitimini, bölümün 3’üncüsü olarak bitirdi.

Daha öğrenciliği sırasında bile yerli yabancı birçok defile ve yarışmada plaket ve dereceler alan Yusuf Kalem, halen İtalya/Milano’da “İstituto Marangoni’de” burslu olarak master yapıyor. “Moda çok kültürlü bir kavram olduğundan sürekli yeni ülkeler görmeye ve yeni kültürler tanımaya çalışıyorum. Avrupa’da olmamın en büyük sebebi de bu diyebiliriz. Bir hayvansever olarak kürk hiçbir zaman özel ilgi ve çalışma alanım olmayacaksa da tasarımlarımın yarışmada birinci olması beni mutlu etti” diyen Kalem, Milano’da uluslararası isim yapmış marka ve tasarımcılarla çalışma fırsatı buluyor ve vizyonunu geliştirmeye devam ediyor. Yusuf Kalem, Nisan ayı içinde İtalyan tasarım evi Salvatore Ferragamo ile çalışmaya başlayacak ve önümüzdeki kış mevsiminde ilk profesyonel koleksiyonunu çıkarmayı planlıyor.