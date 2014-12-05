Uluslararası İpek Yolu'nda kalaşnikofla kimlik kontrolü

Suriye’nin Kobanê kentinde IŞİD’in bombalı saldırısında yaşamını yitiren YPG’li ’Serbest Afrin’ kod adlı Fırat Acar’ın cenazesinin Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde toprağa verilmesinin ardından olaylar çıktı. Ellerinde Kalaşnikof ve pompalı tüfekler bulunan yüzü maskeli PKK yandaşları, uluslararası İpekyolu’nu barikatlarla keserek yoldan geçen araçlarda kimlik kontrolü yaptı.

DHA'nın haberine göre, Cizre’de bugün kepenk kapatma eylemi yapıldı, 3 gün önce Mürşitpınar Sınır Kapısı’nın Suriye tarafında IŞİD’in düzenlediği bombalı saldırıda ölen PKK’nın bu ülkedeki kolu olan YPG mensubu ’Serbest Afrin’ kod adlı Fırat Acar’ın cenazesi, bugün öğlen saatlerinde Cizre’ye getirildi.



5 ay önce YGP saflarına katıldığı belirtilen Acar’ın cenezesini İdil Yolu üzerinde karşılayan kalabalık, cenazeyi Şeyh Siraç Camisi’ne getirdi. Burada kılınan namazın ardından Acar, kalabalığın attığı Kürtçe ve Türkçe sloganlar eşliğinde omuzlarda taşınarak Cizre Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Mezarlık dönüşü, ellerinde Kalaşnikof tüfekler bulunan yüzleri maskeli PKK yandaşları, uluslararası İpekyolu’na çıkarak, yoldan geçen araçları durdurmaya başladı. Yaklaşık 40 dakika boyunca durdurulan araçlarda kimlik kontrolü yapan silahlı kişilere olay yerine gelen güvenlik güçleri gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahale etti. Bölgede uzun süre silah sesleri yankılandı.