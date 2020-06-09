Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği: Havayolu endüstrisinin 2020 kaybı 84 milyar dolar olacak

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği(IATA), 2020 yılında havacılık endüstrisinin 84 milyar dolar kaybedeceğini açıkladı.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) 2020 yılını “havacılıkta tarihin en kötü yılı” olarak niteleyerek yeni tip Koronavirüs (Covid-19) krizi nedeniyle hava yolu sektöründe 84 milyar dolar ile rekor düzeyde zarar kaydedileceğini tahmin etti.

IATA’nın tahminlerine göre, havayolu yolcu trafiğinin 2021’de bu yıla kıyasla %55 artması ancak 2019 seviyelerine kıyasla yüzde 29 geride kalması bekleniyor.