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Spor

Uluslararası Halter Federasyonu'ndan Türkiye'ye men!

Türkiye'nin yanı sıra 8 ülke daha ceza aldı

01 Ekim 2017 13:36

Uluslararası Halter Federasyonu, geriye dönük testlerde 2008 ve 2012 Olimpiyatları'nda 3 haltercisi dopingli çıkan Türkiye'nin üyeliğini askıya aldı. Türkiye, 8 ülkeyle birlikte 1 yıllık süreyle uluslararası organizasyonlardan men edildi

Uluslararası Halter Federasyonu (IWF) Türkiye'nin yanı sıra Ermenistan, Belarus, Çin, Moldova, Kazakistan, Rusya, Ukrayna ve Azerbaycan'a 1 yıl men cezası verdi. 

IWF, 2008 Pekin ve 2012 Londra Olimpiyatları sırasında alınan numunelerinin yeniden analizi sonucunda en az 3 haltercisinde yasaklı maddeye rastlanan 9 ülkeye uluslararası halter müsabakalarından 1 yıl süreyle men etti. Ceza alan ülkeler şöyle: Türkiye, Ermenistan, Belarus, Çin, Moldova, Kazakistan, Rusya, Ukrayna, Azerbaycan.

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