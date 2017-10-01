Uluslararası Halter Federasyonu'ndan Türkiye'ye men!

Uluslararası Halter Federasyonu, geriye dönük testlerde 2008 ve 2012 Olimpiyatları'nda 3 haltercisi dopingli çıkan Türkiye'nin üyeliğini askıya aldı. Türkiye, 8 ülkeyle birlikte 1 yıllık süreyle uluslararası organizasyonlardan men edildi

Uluslararası Halter Federasyonu (IWF) Türkiye'nin yanı sıra Ermenistan, Belarus, Çin, Moldova, Kazakistan, Rusya, Ukrayna ve Azerbaycan'a 1 yıl men cezası verdi.



IWF, 2008 Pekin ve 2012 Londra Olimpiyatları sırasında alınan numunelerinin yeniden analizi sonucunda en az 3 haltercisinde yasaklı maddeye rastlanan 9 ülkeye uluslararası halter müsabakalarından 1 yıl süreyle men etti. Ceza alan ülkeler şöyle: Türkiye, Ermenistan, Belarus, Çin, Moldova, Kazakistan, Rusya, Ukrayna, Azerbaycan.