Uluslararası Göç Örgütü: İspanya'ya ulaşan göçmenler geçen yıla kıyasla 3 kat arttı

Uluslararası Göç Örgütü, İspanya'ya ulaşan göçmenlerin sayısının 2016 yılının aynı dönemine kıyasla 3 kat arttığını açıkladı.

Bu artış hızıyla İspanya'nın, bu yıl denizden 11 bin 713 bin göçmenin ulaştığı Yunanistan'ı geçebileceği öngörülmeye başlandı.

Değişimin nedeni olarak, göçmenlerin bu rotayı daha güvenli bulması gösteriliyor.

Bu hafta başında sosyal medya üzerinden paylaşılan bir videoda, İspanya'nın Cadiz kentindeki bir plaja ulaşmayı başaran göçmenler görülüyordu.

Fransız haber ajansı AFP, plaja ayak basarak kaçmayı başaran 30'dan fazla göçmenden 9'unun bulunduğu bildirdi.

Bulunanların çoğunun 10'lu yaşlarının ortalarında olduğu ve üzerlerinden kimlik çıkmadığı belirtildi. AFP'ye konuşan polis yetkilileri, çocukların Faslı olduğunun düşünüldüğünü açıkladı.

Çocukların İspanya'daki göçmen merkezlerinden birine götürüleceği, burada sığınma başvurusu yapabilecekleri de ifade ediliyor.

"Bu çok büyük bir değişim olur"

Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) açıkladığı rakamlara göre, İspanya'ya bu yıl şu ana kadar 11 bin 849 göçmen ulaştı. Bu rakam geçtiğimiz yılın tamamında 13 bin 246'ydı.

AFP'ye ajansına konuşan IOM sözcüsü Joel Millman, "Biz bu değişimin önemli bir nedeninin, Fas'tan başlayan bu rotanın daha güvenli görülmesi olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Millman, İspanya'nın Yunanistan'ı geçmesi olasılığına da değinerek, "Eğer gerçekleşirse bu çok büyük bir değişim olur" diye konuştu.

Avrupa'ya bu rotadan ulaşmaya çalışanların çoğu Senegal, Gambiya, Gine ve Fildişi Sahilleri gibi.batı Afrika ülkelerinden geliyor.

2017 yılında yüzde 60 azalma var

İspanya ise 9 Ağustos tarihi itibariyla 96 bin 861 göçmenin ulaştığı İtalya'nın halen çok gerisinde bulunuyor.

Ancak bu yıl şu ana dek açıklanan rakamlar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 60 oranında bir düşüşe işaret ediyor.

Perşembe günü İspanya'nın güneyindeki Tarifa'da, Sahra-altı Afrika ülkelerinden gelen 10 erkek göçmen sahil güvenlik birimleri tarafından kurtarılmıştı.

Bu yıl İspanya'da binlerce kişi sokağa çıkarak hükümetin Suriye gibi savaş halindeki ülkelerden kaçanları ülkeye kabul etmesi çağrısında bulunmuştu.