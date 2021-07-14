Uluslararası Göç Örgütü: Denizden Avrupa'ya giden göçmen ölümleri geçen yılın aynı dönemine göre iki kattan fazla arttı

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), tehlikeli deniz geçişlerinde Avrupa'ya ulaşmaya çalışırken ölen göçmen ve mültecilerin sayısının, bu yılın ilk döneminde 2020'nin ilk 6 ayına kıyasla iki katından fazla arttığını bildirdi.

IOM'nin hazırladığı rapora göre, ocak-haziran arasında deniz yoluyla Avrupa'ya gitmeye çalışan en az 1146 kişi öldü, bu yolu kullanan insan sayısı da yüzde 56 arttı.

Libya ile İtalya arasındaki Orta Akdeniz rotasının, 741 can alarak en ölümcül rota olduğu belirtilen raporda, Batı Afrika ve İspanya'nın Kanarya Adaları arasındaki Atlantik Okyanusu'nda en az 250, İspanya'ya giden Batı Akdeniz güzergahında en az 149, Yunanistan'a giden Doğu Akdeniz güzergahında ise en az 6 kişinin öldüğü bildirildi.

Raporda, birçok gemi enkazının bildirilmediğine ve bazı kazaların tespit edilemediğine dikkati çekilerek, Avrupa'ya giden deniz yollarındaki gerçek ölüm sayısının çok daha yüksek olabileceği aktarıldı.

Geçen yıl, salgın kısıtlamaları ülkeler arasında hareket etmeyi zorlaştırdığında, Avrupa'ya deniz yoluyla gelen mülteci ve göçmen sayısı 2015'ten bu yana en düşük seviyede gerçekleşti. Çoğu Suriye'deki savaştan kaçanlardan oluşan 1 milyon kişi 2015'te Avrupa'ya ulaşmıştı.

Libya açıklarında, 22 Nisan'da birden fazla yardım çağrısı gönderilmesine rağmen 130 kişinin boğulduğu olay bu yılın en ölümcül gemi kazası olmuştu.