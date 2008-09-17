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Kültür-Sanat

Uluslararası gençlik filmi için öğrenci arayışı

Türkiye'de ve ABD'de gerçekleştirilecek Uluslararası Gençlik Film Yapım Atölyesi'nde çalışmak üzere, aralarında Hatay'ın da bulunduğu 6 kentten öğrenci

17 Eylül 2008 03:00

Uluslararası Gençlik Film Yapım Atölyesi Projesi Yöneticisi Nefin Dinç, yazılı açıklamasında, Türkiye'de ve ABD'de gerçekleştirilecek film yapım atölyesine katılmak isteyenlerin 10 Ekime kadar başvuruda bulunabilecekleri belirtti.

Projeye şu ana kadar 400 öğrencinin başvurduğunu belirten Dinç, şöyle devam etti: "Başvurular internet üzerinden 'www.filmturkey.net' adresine yapılacak. Film yapım atölyesi için Hatay, Edirne, Konya, Sivas, Artvin ve Mardin'den gençler arıyoruz. 18 ay sürecek proje sonucunda öğrenciler Türkiye'deki önemli sosyal konularda film çekme şansını elde edecekler. State University of New York at Fredonia ve İstanbul'daki Atlantik Film tarafından düzenlenen proje ile öğrenciler, konulu film ve belgesel film türleri, senaryo yazımı, kamera, ses, ışık ve montaj teknikleri konularında eğitilecekler. Proje sonucunda kısa filmler çekecek öğrencilerin bir kısmı 15 günlüğüne ABD'yi ziyaret edecek. Çekilecek filmler Amerika ve Türkiye'de düzenlenecek festivallerinde gösterilecek."

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