Uluslararası Finans Enstitüsü uyardı: Türkiye ekonomisi yüzde 0.9 küçülecek

Uluslararası Finans Enstitüsü Türkiye için 0.9’luk küçülme öngördü ve bunun derinleşebileceğini vurguladı. 58 ülke içinde Türkiye dahil 4 ülke küçülecek.

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), Türkiye ekonomisinin 2019’da yüzde 0.9 küçüleceği tahmininde bulundu. 2017’de yüzde 7.4 olan büyüme hızının 2018’de yüzde 3’e düşeceğini öngören enstitü, ABD ile ilişkilerin daha da kötüleşmesi ve küresel finansman koşullarının daha fazla zorlaşması durumunda Türkiye’de küçülmenin 0.9’u aşabileceği uyarısında bulundu.

IIF, yüzde 24.5’e çıkan enflasyonun 2019 başında yüzde 27’ye ulaşacağını, Mart 2019’daki yerel seçimler nedeniyle sıkı mali politikanın sürdürülmesinin zor olacağını belirtti.

Yeni Ekonomi Programı’nda 2018’de 3.8, 2019’da yüzde 2.3 büyüme hedefleri yer almıştı.

58 ülke için büyüme tahmininde bulunan IIF , sadece dört ülke için 2019’da küçülmetahmininde bulundu. Türkiye dışında, Venezüella, İran ve Arjantin küçülecek ülkeler listesinde yer aldı. 2019’da küçülmenin gerçekleşmesi durumunda son 60 yılda Türkiyeekonomisi yedinci defa küçülmüş olacak.

Tahminler düştü

Nisan raporunda 2019 için yüzde 3.5, 2020 için yüzde 3.4 küresel büyüme öngören IIF , yeni raporda oranları sırasıyla 3.2 ve 3.1’e düşürdü. Gelişmekte olan ülkelerin yaşadığı birçok şokun küresel ekonomiyi olumsuz etkilediğine dikkat çeken enstitü, küresel faiz oranlarındaki artış, ticaret gerilimleri ve Türkiye ile Arjantin’deki durumu şoklara örnek gösterdi. IIF , nisan raporunda Türkiye için 2018’de yüzde 4.2, 2019’da yüzde 4.4 büyüme öngörmüştü.

ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan da eylülde küresel ekonomik aktivitedeki artış hızının son iki yılın en düşük seviyesine gerilediğini açıkladı. Türkiye için İmalat Sanayii Satın Alma Yöneticileri Endeksi verisini küresel ölçekte birleşik endeks olarak hesaplayan banka, ağustosta 53.4 olan rakamın eylülde 52.8’e gerilediğini duyurdu