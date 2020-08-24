Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı: Karadeniz'de bulunan rezervin değeri 80 milyar dolar, çıkarılması için 6 milyar dolarlık yatırım gerek

Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) Başkanı Fatih Birol, Karadeniz’de bulunan doğal gaz rezervinin 80 milyar dolar değerinde olduğunu, çıkarılması için 6 milyar dolarlık yatırım gerekeceğini söyledi.

Bloomberg’e konuşan Birol, “Ekonomiye katkısı en başta bu saha potansiyel olarak 80 milyarlık bir değere tekabül edecektir. Cari açıkta enerji ithalatı faturamız birebir aynı nerdeyse ve bu doğalgaz faturasında ciddi bir düşüş sağlayacak. Biz hala doğalgaz ithal edeceğiz ama bu ciddi bir düşüş sağlayacaktır” dedi.

Birol, cari açıkta enerji faturasının büyük bir kısmının petrol ithalatından geldiğini belirtirken, “Bu cari açık kısmına pozitif bir katkı yapacaktır ama cari açık sorunumuza bugünden yarına bitti demekte mümkün gözükmüyor” diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın bulunan rezervle Türkiye’nin cari açık veren ülke konumundan cari fazla veren ülke konumuna geçeceğini söylemişti.

Rusya'yla pazarlık kozu oldu

"Doğalgazı mümkün olduğunca hızlı çıkarmak gerek" diyen Birol, Rusya'dan alınan doğalgazda önemli bir indirim gerçekleşebileceğini ekleyerek "Rezervi çıkarmak için 6 milyar dolarlık yatırım gerekebilir" dedi.

Bulunan rezervin Türkiye’nin doğal gaz anlaşması bulunan Rusya’yla anlaşmasında elindeki kozu artırabileceğini ekleyen Birol, “Gazı aldığımız Rusya, İran ve Cezayir’le uzun zamanlı kontratlar yapılıyor ve sona gelindiğinde mevcut piyasa koşullarına göre aşağı veya yukarı çekmek müzakereleri oluyor. Dünyada gaz fiyatları düştü sizde gaz fiyatlarını düşürün diyebiliyorduk şimdi artı bir koz daha geldi. Evde ve sanayide kullandığımız fiyatları aşağı çekebilir” yorumunu yaptı.

Türkiye'nin hızla enerji ithalatçısı olması zor

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol, “Gaz sahasının keşfi Türkiye enerji sektörü için bir dönüm noktasıdır. Bunu ölçeği ne kadardır ne kadar hayatımızı ve Türkiye’nin enerji sektörünü etkileyecektir. Öncelikle saha büyük bir sahadır. Petrol ve doğalgaz sahalarını büyük, dev ve süper dev diye kategorilere ayırıyoruz. Bu dev kategorisini giren bir sahadır. Türkiye doğalgazda tamamen dışa bağımlı. Bu gaz bizim dışa olan bağımsızlığımızı ciddi anlamda düşürecektir. Bugünden yarına Türkiye’nin hızla enerji ihracatçısı olması tabi ki zor” diye konuştu.