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Dünya
Deutsche Welle

Uluslararası ekipler Ukrayna'da

Ukrayna’da Malezya uçağının düştüğü bölgeye giden uluslararası ekipler çalışmalarına başladı. ABD Başkanı Obama da Putin'e soruşturma ile ilgili uyarılarda bulundu.

21 Temmuz 2014 22:38


Malezya Havayolları'nın MH17 sefer sayılı yolcu uçağının 15 mürattebat ve 283 yolcusu ile birlikte nasıl düşürüldüğü hala bir bilmece. Kiev yönetimi ve ayrılıkçılar birbirini suçlamaya devam ederken, uçağın düştüğü bölgeye giden uluslararası ekiplerin olayın perde arkasını aydınlatması umut ediliyor.

Ancak gözlemciler, ayrılıkçıların başlangıçtaki engelleme çabalarına ve enkaz alanında bazı girişimlerde bulunduğuna dikkat çekerek olay yerinde gerçek bir soruşturmanın artık mümkün olamayabileceği görüşünde.

Ceset vagonları

Uçağın düştüğü bölgede ateşkes ilan eden Kiev yönetimi, 34 kilometrekarelik bir alanda yürütülen arama çalışmalarında 298 kurbana ait ceset ve ceset parçasının bulunduğu bilgisini verdi. Cesetler ayrılıkçıların kontrolündeki bir tren istasyonunda soğutuculu vagonlarda toplandı.

Bölgeye ilk ulaşan Hollandalı ekip de öncelikle vagonların bulunduğu tren istasyonuna gitti. Ekibe Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) çalışanlarının da eşlik ettiği bildirildi.

Cesetlerin toplandığı beş vagon daha sonra Ukrayna hükümetinin kontrolündeki Khardov kentine doğu yola çıktı. Diğer uluslararası ekiplerin de Khardov'da bulundukları belirtiliyor.

Obama'dan Putin'e uyarı

Uçağın düşürülmesiyle ilgili şüpheler ise ayrılıkçıların üzerinde. ABD'li yetkililer Malezya uçağının Rusya yanlısı ayrılıkçı güçler tarafından vurulduğunu tahmin ederken, ABD Başkanı Barack Obama da bugün yaptığı açıklamada “Gerçeğin ortaya çıkarılmasını sağlamak zorundayız“ diye konuştu.

Uzmanların çalışmalarının engellenmemesi gerektiğine dikkat çeken Obama, Rusya tarafından desteklenen ayrılıkçıların olay yerinden delilleri uzaklaştırdığına dair iddialar ortaya atıldığını söyledi. “Neyi saklamak istiyorsunuz?“ diye konuşan Obama, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e de uyarılarda bulundu. Putin'in ayrılıkçıları işbirliği yapmaya zorlaması konusunda doğrudan sorumluluk sahibi olduğunu belirten ABD Başkanı, başlatılan soruşturmanın engellenmemesini istedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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