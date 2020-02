Uluslararası Down Sendromu Federasyonu: Her şey 1 farklı olacak

İSTANBUL, (DHA)- ULUSLARARASI Down Sendromu Federasyonu’nun “Kuruluş Yıldönümü ve Melek Yüzler Gecesi” 27 Şubat 2018 tarihinde Ataşehir Sheraton Otel’de gerçekleşecek. İnsan DNA\'sında bulunan 21 kromozom çiftinde fazladan 1 kromozom bulunması durumu ile ortaya çıkan down sendromu hakkında kamuoyu farkındalığını yükseltmeyi amaçlayan federasyon, yaptıkları işlerde \"Her şey 1 Farklı Olacak\" sloganı ile dikkat çekiyor.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı eşliğinde gerçekleşecek olan gecede Uluslararası Down Sendromu Federasyonu Başkanı Muhammed Abdullah Tuncay ve heyeti davetlilerini ağırlayacak. Uluslararası Down Sendromu Federasyonu’nun ana hedefi, etkili sosyal politikalar üreterek Türkiye\'de ve yurt dışında Down Sendromlu bireylerin eğitim, kültür, sanat, sağlık, istihdam gibi alanlarda öncü bireyler olmasına katkı sağlamak.

(FOTOĞRAF)