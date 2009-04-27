'Uluslararası Dans Filmleri Festivali' başlıyor

Gelenekselleşme yolunda ilerleyen festivale, ulusal ve uluslararası tüm sanatçı ve sanatçı adayları katılabilecek. Yaratıcılığı kısıtlamamak için konu ve tema sınırlaması bulunmayan festivale daha fazla başvuru olabilmesi için filmlerin süresinin 15 dakikayı geçmemesi istendi.Özgür ve bağımsız bir platform çerçevesinde sadece paylaşım ve teşvik amacı taşıyan festivalde, yarışma bölümü olmayacak. Ancak gösterim salonlarında dağıtılacak film sonrası izleyici beğeni anketleri ile "izleyicilerin festival genelindeki favori ilk üç filmi", festival sonunda açıklanacak.Dans ve film tekniklerini sanatsal veya deneysel boyutlarda bir arada harmanlamayı amaçlayan festival, dans filmlerini, videodans örneklerini, film için özel olarak tasarlanmış koreografik işleri, koreografilerin sinematoğrafik yorumlarını, dans fotoğraflarını, hareket temelli deneysel çalışmalar ve bedeni esas alan mekan-zaman kavramlarını barındıran filmler ve enstalasyonlar gibi yaratıcılığı ve özgünlüğü temel alan işleri bir araya getirecek.Dans, film, görsel ve plastik sanatlar, müzik ve diğer ilintili sanatsal ve bilimsel formların etkileşimini sağlayarak, profesyonel ve amatör düzeydeki dans filmi yaratıcıları arasındaki artistik tanışma ile paylaşım ortamını oluşturmayı amaçlayan festival kapsamında, çalıştay ve seminerler de düzenlenecek.Festival sürecinde Amerikalı dansçı, koreograf ve eğitmen Loretta Livingston, İngiliz koreograf ve eğitmen Kelly Hargraves de sanatseverlerle birlikte olacak.Festival hakkında detaylı bilgiye "www.dancecamera-istanbul.org" adresinden ulaşılabilecek.