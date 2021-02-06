Uluslararası Ceza Mahkemesi, Filistin toprakları üzerinde mahkemenin yargı yetkisi olduğuna karar verdi

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Filistin topraklarında işlenen suçlarda mahkemenin yargı yetkisi olduğuna karar verdi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), İsrail'in 1967 Orta Doğu savaşında işgal ettiği Filistin topraklarında işlenen suçlarda mahkemenin yargı yetkisi olduğuna karar verdi.

UCM tarafından yapılan açıklamada, "Mahkemenin bölgesel yargı yetkisinin, 1967'den beri İsrail tarafından işgal edilen Filistin topraklarını da kapsadığına karar verdi" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada UCM’nin, BM’nin "Filistin halkının 1967'den beri işgal altında bulunan topraklarda kendi kaderini tayin etme ve bağımsızlık hakkı yeniden teyit edildiği" yönündeki kararına dayanarak, Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Gazze ve Batı Şeria'da bölgesel yargı yetkisine sahip olduğuna karar verdiği kaydedildi.

"UCM, demokrasilerin kendilerini teröre karşı savunma hakkını ihlal etti"

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, kararı kınayarak, "UCM, bu kararla birlikte demokrasilerin kendilerini teröre karşı savunma hakkını ihlal etti ve barış çemberini genişletme çabalarını baltalayanların eline geçti. UCM, gerçek savaş suçlarını görmezden gelerek, hukukun üstünlüğünü kutsallaştıran güçlü, demokratik hükümete sahip İsrail'i takip ediyor" dedi.

"Tarihi bir karar"

Filistin Adalet Bakanı Muhammed Fehd eş-Şelalde, UCM’nin İsrail’i savaş suçları nedeniyle yargılama kararının tarihi bir karar olduğunu belirterek, söz konusu karar ile birlikte işgal altındaki Filistin topraklarında işlenen suçlarla ilgili soruşturma başlatılmasının önünün açıldığını söyledi.

Filistin Sivil İşler İdaresinden Sorumlu Devlet Bakanı Hüseyin el-Şeyh ise kararı, "dünyada hakikat, adalet, özgürlük ve ahlaki değerler için bir zafer" olarak nitelendirdi. (İHA)