Uluslararasi Caz Günü'nün bu yılki merkezi, İstanbul

Bu yilki merkezinin İstanbul olduğu 30 Nisan Uluslararasi Caz Günü'nün programı bugün festival direktörü Pelin Opcin’in moderatörlügünde Salon IKSV’de gerçekleştirilen bir basin toplantısı ile açıklandı.

Unesco ve Thelonious Monk Caz Enstitüsü tarafindan düzenlenen festivalin basin toplantisina konuşmaci olarak, UNESCO Dış İlişkiler Direktörü Neil Ford, Thelonious Monk Caz Enstitüsü Başkanı Tom Carter, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Kültürel Diplomasi Dairesi Başkanı Cem Kahyaoglu ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlügü'nden Genel Müdür Yardımcısı Levent Demirel katıldı.



Etkinlik programı



İstanbul’da gerçekleştirilecek kutlamalar 30 Nisan Salı sabahı Galatasaray Lisesi’nde, Herbie Hancock ve Wayne Shorter önderliğinde, lise öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek özel bir performansla başlayacak.



Aynı akşam, Aya İrini Müzesi’nde düzenlenecek konserde ise, aralarında piyanistler John Beasley, George Duke, Robert Glasper, Herbie Hancock, Abdullah Ibrahim, Keiko Matsui ve Eddie Palmieri; vokalistler Al Jarreau, Milton Nascimento ve Dianne Reeves; trompet sanatçıları Hugh Masekela, İmer Demirer ve Christian Scott; bas sanatçıları James Genus, Marcus Miller ve Ben Williams; davulcular Terri Lyne Carrington ve Vinnie Colaiuta; gitaristler Bilal Karaman, John McLaughlin, Lee Ritenour ve Joe Louis Walker; saksafon sanatçıları Dale Barlow, Igor Butman, Jimmy Heath, Wayne Shorter ve Liu Yuan; klarnet sanatçıları Anat Cohen ve Hüsnü Şenlendirici; kemancı Jean-Luc Ponty; perküsyon sanatçısı Pedro Martinez ve önümüzdeki haftalarda açıklanacak diğer özel konukların bulunduğu, dünyanın dört bir yanından gelen yıldız müzisyenler aynı sahnede buluşacak.



Etkinliğin müzik direktörlüğünü John Beasley üstleniyor.

UNESCO Dünya Mirası Sit Alanı olan Topkapı Sarayı’nın dış avlusunda bulunan ve tarihi 4. yüzyıla kadar uzanan Aya İrini Müzesi, müthiş atmosferi ve büyüleyici akustiği sayesinde müzikseverler tarafından uluslararası bir hazine olarak görülüyor. Konser, UNESCO, ABD Dışişleri Bakanlığı ve Thelonious Monk Caz Enstitüsü internet sitelerinden tüm dünyaya canlı yayımlanacak ve dünyanın dört bir yanındaki devlet televizyonlarında yayımlanmak üzere kaydedilecek.

Thelonious Monk Caz Enstitüsü, UNESCO ve 195 üye ülkesi, 30 Nisan Salı günü İstanbul’da düzenlenecek etkinliklere ek olarak, ulusal komisyonlar, UNESCO ağları, UNESCO’yla bağlantılı okullar, üniversiteler, enstitüler, devlet radyoları, devlet televizyonları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak, Uluslararası Caz Günü etkinliklerini dünyanın dört bir yanına yaymak için çalışacak. Kütüphaneler, okullar, performans merkezleri, tüm disiplinlerden sanatçılar ve sanat kuruluşları; sunumlar, konserler ve diğer caz odaklı faaliyetlerle caz gününü kutlamaları için teşvik edilecek.

İstanbul’un merkezinde olacağı Uluslararası Caz Günü kutlamaları kapsamında 30 Nisan günü aralarında Arjantin, Avustralya, Kore, Fransa, Gabon, Malezya, Trinidad ve Tobago’nun da bulunduğu 30’dan fazla ülkede yaklaşık 80 etkinlik yapılması planlanıyor.