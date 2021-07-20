Uluslararası Çalışma Örgütü: Bu yıl 13 milyon daha az kadın istihdam edilecek

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), 2021'de dünyada çalışma çağındaki kadınların yüzde 43,2'sinin işe alınacağını, bu oranın erkeklerde yüzde 68,6 olacağını öngördü. Buna göre salgın sonrası toparlanma sürecinde bu yıl 2019'a göre 13 milyon daha az kadın istihdam edilecek.

Koronavirüs salgını sonrası toparlanma sürecinde bu yıl 2019'a göre 13 milyon daha az kadının istihdam edileceği bildirildi.

Bloomberg HT'nin haberine göre Covid-19 salgınının, piyasada kadınlarla erkekler arasındaki eşitsizlikleri kötüleştirdiğine işaret eden ILO’nun yeni politika özetinde, "2021'de iş anlamında kadınlar açısından öngörülen büyüme erkeklerininkinin önüne geçerken bu, kadınları pandemi öncesi istihdam seviyelerine taşımak için yeterli olmayacak." ifadesi kullanıldı.

2021'de 2019'a göre 13 milyon daha az kadının istihdam edileceği belirtilirken 2019-2020 döneminde kadınların istihdam oranının yüzde 4,2, erkeklerininkinin yüzde 3 düştüğü, kadınların istihdamında en büyük düşüşün yüzde 9,4 ile Amerika'da yaşandığı vurgulandı.

Kadınların istihdamında ikinci en büyük düşüşün Arap ülkelerinde (yüzde 4,1), daha sonra sırasıyla Asya Pasifik (yüzde 3,8) Avrupa ile Orta Asya (yüzde 2,5) ve Afrika'da (yüzde 1,9) gözlendiği aktarıldı.