Uluslararası basında bugün...

Frankfurter Rundschau gazetesi, Afganistan’da Alman komutanın emriyle düzenlenen NATO hava operasyonundan beş gün sonra bugün Almanya Başbakanı’ndan bir hükümet açıklaması beklendiğine işaret ediyor ve ‘Acaba bu beş gün Almanya’da devam eden seçim kampanyasını etkileyecek mi?’ diye soruyor. Yorumun devamı da şöyle:



“Kesin olan şu: Başbakan Angela Merkel, Savunma Bakanı Franz Josef Jung’u devre dışı bırakarak, harekete geçme ihtiyacını hissetmiştir. Jung, son olaylar konusunda -bizzat sebebiyet vermemiş olsa bile- en azından bir bilgilendirme kaosu yaratmıştır. Başgösteren sorunda insan hayatı ve uluslararası politikalar söz konusu olduğu ve sorunun askerî kanallar üzerinden çözümü de mümkün olmadığı için konuya Başbakan bizzet el atmıştır.”



Ulusal gazetelerden Münih merkezli Süddeutsche Zeitung ise Afganistan’daki son gelişmelerin, Almanya’da 27 Eylül’de yapılacak genel seçimlere nasıl yansıyacağını şu görüşlerle yorumluyor:

“Seçim kampanyaları siyasete yön verme amacıyla hazırlanır. Afganistan ‘daki son olay ise kelimenin tam anlamıyla seçime yön verecek nitelikte. Afganistan’daki askerî misyonda ibreler hangi yönü gösteriyor? Bitirilecekse ne zaman bitirilecek, kalmaya devam edilecekse ne zamana kadar kalınacak? Kanadalılar, askerî misyonlarını 2011 yılıyla sınırladı. Alman seçmen de bu noktada gereken açıklığın geterilmesini bekliyor. Zira söz konusu olan Afganistan’dan çekilip çekilmeme değil, bunun nasıl ve ne zaman yapılacağıdır.”

Stuttgarter Zeitung, Afganistan’daki son gelişmelerden sonra NATO üyesi bazı ülkelerin birbiriyle ağız kavgasına giriştiğine dikkat çekiyor. Gazete, Afganistan’daki barış misyonuna ortaklaşa başlandığını, bitirilecekse de misyonun ortaklaşa sona erdirilmesi gerektiğini, çünkü bu durumda bölgenin kaderinin ötesinde önem taşıyan noktalar olduğunu vurguluyor. Yorum şöyle devam ediyor:

"Burada söz konusu olan ABD ile dayanışma, hatta NATO’nun geleceğidir. ABD’nin yoğun askerî angajmanı ile Avrupalıların isteksizliği arasındaki dengesizlik gittikçe büyüyor. Avrupalıların yarım gönüllü tavrı utandırıcı boyutta. Alman politikacılarsa Afganistan konusunu öne çıkararak, kamuoyuna taşımayı ve Alman askerlerinin kriz bölgelerinde görev yapmasının neden gerekli olduğunu insanları ikna edececek biçimde gerekçelendiremedi. Şimdi işte bu durumun büyük telaşı yaşanıyor.”

Düsseldorf'da yayımlanan Handelsblatt adlı ekonomi gazetesinden seçtiğimiz son yorum ise ABD’de belki de Opel otomobil işletmelerinin kaderini belirleyecek toplantı öncesinde, iflasın eşiğindeki tröstün geleceği ile ilgili. Gazetenin yorumunu şöyle:

“Opel’in taliplileri arasında bulunan Rusya’nın Sberbank adlı finans kuruluşunun, Opel konusunda ne planladığı bile belli değil. Bu anlamda Almanya’da otomobil meraklılarının gözünde en uygun çift olan Kanadalı parça üreticisi Magna ile Sberbank ikilisinin genel seçimden sonra yarıştan çekilmesi gerçekte pek de hayal kırıklığı yaratmayacak olsa gerek! Almanya’daki Opel işletmeleri ve Alman hükümeti aylardan beri Magna’dan yana tavır almış olsa bile, hem Rusya ile bu konuda yapılacak işler hem de Opel’in ana holding GM bünyesinde kalması riskli görünüyor."