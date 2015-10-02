Uluslararası Basın Konseyi'nden Ahmet Hakan'a yönelik saldırıya kınama

Dünyanın en köklü ve yaygın basın meslek örgütlerinden olan Viyana merkezli Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), Hürriyet köşe yazarı Ahmet Hakan'a yönelik saldırıyı kınadı. "Türkiye'nin endişe veren basın özgürlüğü atmosferi rahatsız edici bir viraja girdi" diyen IPI, 1 Kasım seçimleri öncesi hükümete gazetecileri koruyacak önlemleri alma çağrısı yaptı.

IPI Savunu ve İletişim Direktörü Steven M. Ellis, son dönemde Türkiye'de yaşanan basın özgürlüğü ihlallerinin rapor edildiği yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Hakan'ın, hükümet yanlısı bir medya kuruluşunun köşe yazarı tarafından ölümle tehdit edilmesinden haftalar sonra vahşi şekilde darp edilmesinin bir tesadüf olduğunu kabul etmek zor. Gazetecilerin ve medya kuruluşlarının bir dizi saldırı ve düzmece ceza soruşturmasına maruz bırakıldığı eylül ayından sonra bu durum daha da geçerlilik kazanıyor. Türk yetkililer 1 Kasım seçimlerinin meşru görülmesini istiyorlarsa, Türkiye'deki seçmenleri gelecekleri hakkında bilgiye dayalı kararlar almaktan alıkoymayı amaç edindiği anlaşılan bu suistimallere son verip gazetecileri şiddetten koruyacak adımları derhal atmalıdırlar."