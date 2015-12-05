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Uluslararası Basın Enstitüsü: Dündar ve Gül’ün cesur tutumuna hayranız

"Tutukluluğunuzun son bulması için de elimizden geleni yapacağız"

05 Aralık 2015 10:37

Dünyanın en köklü ve yaygın gazetecilik örgütlerinden biri olan Viyana merkezli Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), "MİT TIR'ları" soruşturması kapsamında tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve gazetenin Ankara Temsilcisi Erdem Gül'e açık mektupla “İşinizde göstermiş olduğunuz cesur tutumunuza da ayrıca hayranlık duyduğumuzu belirtmek istiyoruz” dedi.

Cumhuriyet’in haberine göre IPI İcra Direktörü Barbara Trionfi gönderdiği mektupta söyledikleri şöyle:

Sizin ve Erdem Gül'ün tutuklanma kararını duyduğumuzda çok üzüldük. Bizimle beraber dünyanın her yerinden gazeteciler, basın ve ifade özgürlüğü savunucuları, endişelerimizi paylaşarak, yüzleşmekte olduğunuz bu utanç verici ve haksız suçlamaları hep birlikte, şiddetle reddetti.

 

Bilmenizi isteriz ki, bizler sizin gazeteciliğinizi destekliyoruz ve tutukluluğunuzun son bulması için de elimizden geleni yapacağız. Basın özgürlüğünün, böylesine acı verici bir baskıya maruz kaldığı bir ortamda, işinizde göstermiş olduğunuz cesur tutumunuza da ayrıca hayranlık duyduğumuzu belirtmek istiyoruz.

 

Bunun yanı sıra, aleyhinizde yürütülen bu dava boyunca takınmış olduğunuz cesur tavrı da son derece takdir ediyoruz. Böylesine yüz kızartıcı suçlamaların hedefindeyken dahi, bunları şeref madalyası olarak görüp, suçlamaları da oldukça nazik ve mizahi bir üslupla karşıladınız.

 

Gerçekleri ortaya çıkaran siz ve Türkiye'deki diğer bütün gazeteciler muazzam zorluklarla karşılaşıyorlar, fakat biliyoruz ki 'gerçekler susturulamaz.' Gazetecilerin mesleki görevleri gereği sahip oldukları haklar için savaşmaya ve halkın bilgi alma ve paylaşma hakkını savunmaya devam edeceğimize dair size söz veriyoruz.

 

Ayrıca, çok vahim sonuçlarla karşılaşmanıza rağmen, bir gazeteci olarak bu hakları savunmanız ve ülkenize ve Türk halkına hizmet etmek için çalışmanız sebebiyle de, size çok teşekkür ediyoruz. Özgürlüğünüze kavuştuğunuz gün ile birlikte, gazetecilerin taciz, tehdit ya da haksız yasal işlem görme korkusunun olmadığı bir Türkiye görmeyi de dört gözle bekliyoruz.

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IPIcan dündarerdem gülUluslararası Basın Enstitüsüaçıklaması

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