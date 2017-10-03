Uluslararası Babolat Badminton Turnuvası'na Türkiye 7 sporcuyla katılacak

ERCAN ATA - ANKARA / DHA

Bulgarista\'nın başkenti Sofya\'da yapılacak olan Babolat Uluslararası Badminton Turnuvası\'nda Milliler, olimpiyat barajı için puan mücadelesi verecekler.

5-8 Ekim tarihleri arasında Bulgaristan\'ın Sofya şehrinde gerçekleşecek olan şampiyonaya; Türkiye, İsrail, İtalya, Romanya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Slovenya, İrlanda, Macaristan, Fransa, Litvanya, İsveç, Avusturya, Hırvatistan, Belçika, Almanya, Ukrayna, Meksika, İsviçre, Yunanistan, İngiltere, Estonya, Sırbistan, Polonya, Tayland, Litvanya, Hindistan, Kıbrıs, Makedonya, Malta, Portekiz, Azerbaycan, Moldova, Ermenistan, Sri Lanka ve Yunanistan olmak üzere 35 ülkeden 161 Milli sporcu katılacak.

4 gün sürecek olan Turnuvada Emre Lale, Muhammed Ali Kurt, Enis Seselan, Sinan Zorlu, Ahmet Can Oruç, Murat Şen ve Mert Tunç Türkiye\'yi temsil edecekler.