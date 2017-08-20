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Spor

Uluslararası Aşırtmalı Aba Güreşi Şampiyonası başladı

Ahmet SOYDOĞAN/GAZİANTEP,(DHA)- GAZİANTEP'te, bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Aşırtmalı Aba Güreşi Şampiyonası başladı

20 Ağustos 2017 17:50

Ahmet SOYDOĞAN/GAZİANTEP,(DHA)- GAZİANTEP\'te, bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Aşırtmalı Aba Güreşi Şampiyonası başladı.
Gaziantep Valiliği ile Geleneksel Spor Dalları Federasyonu\'nun işbirliği ve Büyükşehir Belediyesi\'nin ev sahipliğinde Alleben Göleti\'ndeki amfi tiyatroda düzenlenen şampiyonaya; Vali Yardımcısı Uğur Aladağ, Kırgızistan Beden Eğitimi ve Spor Ajansı Başkanı Kanat Amankulov, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Deniz Köken ile 10 ülkeden 450 sporcu ve vatandaşlar katıldı.
Kanat Amankulov, Uluslararası Aba Güreşi Şampiyonası\'na Gaziantep\'in ev sahipliği yaptığı için çok mutlu olduğu söyledi. Müsabakalarda yarışacak tüm sporculara başarılar dileyen Amankulov, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Deniz Köken ise, Aba Güreşi Şampiyonası\'na ev sahipliği yaptıkları için onur duyduklarını ifade ederek, \"Bu sıcak havada müsabakalara katılan sporcularımıza ve izleyicilerimize katılımları için teşekkür ediyorum. Bu sıcak havada katılımın bu kadar çok olması bu spora ne kadar büyük değer verildiğinin göstergesidir\" diye konuştu.
Kanat Amankulov, protokol üyelerine Kırgızıstan yöresel kıyafeti kıyafet hediye etti. Konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi ve müsabakalar gerçekleştirdi. Müsabakalar, gün boyunca devam edecek.

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