Uluslararası Ankara Müzik Festivali bugün başlıyor

T24-

The Boeing Company ve Hacettepe Üniversitesi'nin katkılarıyla bu akşam MEB Şura salonunda gerçekleşecek konserde, Ankaralı Besteci Nejat Başeğmezler'in "Üvertür" başlıklı eseri de ilk kez seslendirilecek.







Festivalin açılışında son 3 yıldır gösterdiği performans ile eleştirmenler ve izleyenlerden tam not alan genç orkestra, bu yıl da açılış konserinde de Başkentli müzikseverlerle buluşacak.







Gençliğin enerjisini her notaya taşıyabilen ve 2002 yılından bu yana devlet sanatçısı, uluslararası şef Erol Erdinç ile çalışan Hacettepe Senfoni Orkestrası, 27. Uluslararası Ankara Müzik Festivali kapsamında, ünlü Fransız piyanist Laure Favre-Khan'ı ağırlayacak.







Sanatçı konserde, Ravel'in "sol majör piyano konçertosunu" yorumlayacak. Orkestra, konserin ikinci yarısında da "Çaykovski 6. Senfoni"yi seslendirecek. Açılış Gecesinde Osman Ürper'in "Dansa Dair" sergisi de fotoğraf severlerle buluşacak. Sergi, festival boyunca MEB Şura Salonu'nda görülebilecek.







"Bir festival uvertürü"

Konserde, Ankaralı Besteci Nejat Başeğmezler'in festival için hazırladığı "Uvertür" başlıklı eseri ilk kez beğeniye sunulacak. Başeğmezler, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı'nın Hacettepe Senfoni Orkestrası konseri için yeni bir eserini sorduğunu, henüz seslendirilmemiş eserinin uzun olması nedeniyle Erol Erdinç'in de teşvikiyle yeni bir çalışmaya başladığını ve "Uvertür"ün ortaya çıktığını belirtiyor.







Eserini, "2010 ürünü, son 2 ayın üretimi" olarak tanımlayan Başeğmezler, eserini bugün yapılacak genel provada ilk kez dinleyecek.







İzmir'de yetişen ve 1963 yılında konservatuvarı kazanan ve 1971 yılında CSO viyola sanatçısı olarak görev yapmaya başlayan sanatçı, şimdiye kadar en çok viyola ve gitar için eser üretmiş. Senfonik müzikte kendini bulan ve kendini en iyi bu alanda ifade ettiğini düşünen Başeğmezler önce viyolacı besteci olduğunu şimdi ise ağırlığın değiştiğini ve besteci viyolacı olduğunu ifade ediyor.







"Yaşamdan çalıyoruz"

Festival süresince Başkentliler 7 ayrı salonda 23 etkinlik izleyecek. Türkiye dışında 16 ülkenin sanatçılarının katılımıyla gerçekleşecek festival, 30 Nisan akşamına kadar her yaştan her zevkten Ankaralıları bir araya getirecek.







Festival, senfonik müzik, koro, oda müziği, tap dans, müzikal komedi, etnik müzik, film müzikleri, modern dans, balalayka, dört el piyano resitali, vokal müzik, müzikli söyleşi, ritm dans, klasik gitar dinletisi, şan resitalleri, engelliler ve engelsizler dans gösterileri ile herkesin içindeki müzik sevgisine dokunacak.







Bir gün Avusturyalı dansçı klasik gitar ve bas gitar eşliğinde tap dans yaparken, diğer gün Finli vokal topluluğu sadece seslerini kullanarak enstrümansız en sevdiğimiz melodileri söyleyecek, bir diğer gün ise 2 başarılı genç piyanist Hande Dalkılıç ve Rüya Taner aynı piyanoda çalacak.



Açılışta Fransız piyanist Laure Favre Kahn, sihirli flüt Şefika Kutluer, Orkestra Akademik Başkent ile 3 ayrı solist, kapanışta ise keman sanatçısı Rebekka Hartman Ankaralılar için sahneye çıkacak. Siyah Kalem Dansı ile Mehmet Can Özer'in elektro akustik müzik konseri, Tiyatro sanatçımız Olcay Poyraz Berthrand’ın oğlu Sinan Berthrand'ın da sahneye çıkacağı Fransız topluluğun müzikal tadındaki Movie Tube film müzikleri gösterisi, alaturka müzik sevenler için düşünülmüş İkinci Bahar dizisi müzikleri ile de tanınan İncesaz grubunun konseri festivalde izlenebilecek.



Ritm dans severler için "Mayumana" topluluğu, 24 Nisanda MEB Şura Salonu'nda sahneye çıkacak. Modern Dans Topluluğu (MDT) da festivali bir ilk sahnelenişle katılacak. 3 uluslararası koreograf Uri Ivgi, Johan Greben ve Burge Öztürk Kayacan "Far From Now" adlı eseri beğeniye sunacak.



Engellileri de unutmayan festivalin kapanış konseri öncesi son etkinliği, Gülüm Pekcan Şimşir'in inancını kaybetmeden, özveriyle çalışmalarını sürdürdüğü, engelliler ve engelsizlerin 6 yıldır bir arada dans ettiği "Devinimler;Yaşama Sevinci Dans Topluluğu"nun gösterisi olacak.