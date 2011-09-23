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Dünya

Uluslararası Af Örgütü saldırıları kınadı ANKARA (A.A)

23 Eylül 2011 14:52

-Uluslararası Af Örgütü saldırıları kınadı ANKARA (A.A) - 23.09.2011 - Uluslararası Af Örgütü, Ankara ve Siirt'teki terör saldırılarını kınayarak, sivilleri hedefleyen saldırıların hiçbir koşulda meşru görülemeyeceğini bildirdi. Örgütün Türkiye şubesinden yapılan açıklamada, 20 Eylül'de Ankara'nın Kızılay semtinde işlek ve merkezi caddelerden birine park edilmiş bir arabanın içindeki bombanın patlamasının ardından üç kişinin öldüğü ve 34 kişinin yaralandığı anımsatıldı. Açıklamada, sivilleri hedefleyen bu tür saldırıların hiçbir koşulda meşru görülemeyeceği ve uluslararası hukukun en temel ilkelerini ihlal ettiği kaydedildi. Aynı gün, Siirt'te bir polis okulunun yakınında sivilleri taşıyan bir araca düzenlenen saldırı sonucunda dört kişinin öldüğü ve iki kişinin yaralandığına işaret edilen açıklamada, şöyle denildi: "Uluslararası Af Örgütü, uluslararası insancıl hukuku ihlal eden ve sivillerin ölümüne neden olan bu tür ayrım yapmayan saldırıları kınamaktadır. Uluslararası Af Örgütü sivillere yönelik saldırıların bir an önce son bulması çağrısında bulunmaktadır. Yetkililer derhal kapsamlı ve bağımsız soruşturma başlatmalı ve sorumluları uluslararası insan hakları standartlarına uygun bir şekilde adalet önüne getirmelidir."

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