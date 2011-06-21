-ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ'NDEN TÜRKİYE RAPORU LONDRA (A.A) - 21.06.2011 - Uluslararası Af Örgütü, "Türkiye'nin yaygın ayrımcılığa maruz kalan lezbiyen, gey, biseksüel ve transseksüel (LGBT) bireyleri koruyacak yasaları yürürlüğe koyması gerektiğini" belirtti. Merkezi Londra'da bulunan örgüt, "Ne bir hastalık ne de bir suç: Türkiye'de lezbiyen, gey, biseksüel ve transseksüel bireyler eşitlik istiyor" başlıklı raporunda, "LGBT bireylerin sağlık hizmetleri, eğitim, barınma ve çalışma hayatında uğradığı ayrımcılığın engellenmesi için önlemlerin yetersiz olduğu" kaydedildi. Örgütün Türkiye araştırmacısı Andrew Gardner'ın, "Türkiye'de yaşayan LGBT bireylere yönelik yaygın önyargı, dışlanma ve saldırı korkusu, birçok LGBT bireyin cinsel yönelimini ailelerinden bile saklama zorunluluğu hissetmesi demek" ifadesine yer verilen raporda, "yeni hükümetin, söz ve somut adımlarla bu bireylerin haklarına saygı göstermesi ve koruması gerektiği" ifade edildi. Örgüt, hükümeti, "cinsel yönelim ve cinsel kimlik temelli tüm ayrımcılık biçimlerini yasaklamak için Anayasa'yı değiştirmeye ve kapsamlı bir ayrımcılıkla mücadele yasası çıkarmaya" çağırdı. Raporun sonuç ve tavsiyeler bölümünde, "Yetkililer, LGBT hakları örgütleri ile işbirliği içinde homofobik ve transfobik bir saikle işlendiği düşünülen saldırıları etkin şekilde soruşturmak ve önlemek için önlemler almalıdır. Lezbiyen, gey, biseksüel ve transseksüel bireylerin ifade ve örgütlenme özgürlüklerinin keyfi ve ayrımcı bir şekilde ihlal edilmesi sona erdirilmelidir. Yetkililer, bu evrensel hakların herhangi bir ayrımcılık yapılmaksızın herkes tarafından kullanılabilmesini garanti altına almalıdır" görüşü dile getirildi.