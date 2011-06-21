T24 LogoT24 Logo
Dünya

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ'NDEN TÜRKİYE RAPORU LONDRA (A.A)

21 Haziran 2011 12:54

-ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ'NDEN TÜRKİYE RAPORU LONDRA (A.A) - 21.06.2011 - Uluslararası Af Örgütü, "Türkiye'nin yaygın ayrımcılığa maruz kalan lezbiyen, gey, biseksüel ve transseksüel (LGBT) bireyleri koruyacak yasaları yürürlüğe koyması gerektiğini" belirtti. Merkezi Londra'da bulunan örgüt, "Ne bir hastalık ne de bir suç: Türkiye'de lezbiyen, gey, biseksüel ve transseksüel bireyler eşitlik istiyor" başlıklı raporunda, "LGBT bireylerin sağlık hizmetleri, eğitim, barınma ve çalışma hayatında uğradığı ayrımcılığın engellenmesi için önlemlerin yetersiz olduğu" kaydedildi. Örgütün Türkiye araştırmacısı Andrew Gardner'ın, "Türkiye'de yaşayan LGBT bireylere yönelik yaygın önyargı, dışlanma ve saldırı korkusu, birçok LGBT bireyin cinsel yönelimini ailelerinden bile saklama zorunluluğu hissetmesi demek" ifadesine yer verilen raporda, "yeni hükümetin, söz ve somut adımlarla bu bireylerin haklarına saygı göstermesi ve koruması gerektiği" ifade edildi. Örgüt, hükümeti, "cinsel yönelim ve cinsel kimlik temelli tüm ayrımcılık biçimlerini yasaklamak için Anayasa'yı değiştirmeye ve kapsamlı bir ayrımcılıkla mücadele yasası çıkarmaya" çağırdı. Raporun sonuç ve tavsiyeler bölümünde, "Yetkililer, LGBT hakları örgütleri ile işbirliği içinde homofobik ve transfobik bir saikle işlendiği düşünülen saldırıları etkin şekilde soruşturmak ve önlemek için önlemler almalıdır. Lezbiyen, gey, biseksüel ve transseksüel bireylerin ifade ve örgütlenme özgürlüklerinin keyfi ve ayrımcı bir şekilde ihlal edilmesi sona erdirilmelidir. Yetkililer, bu evrensel hakların herhangi bir ayrımcılık yapılmaksızın herkes tarafından kullanılabilmesini garanti altına almalıdır" görüşü dile getirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24