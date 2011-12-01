-Uluslararası Af Örgütünden Suudi Arabistan'a eleştiri ANKARA (A.A) - 01.12.2011 - Uluslararası Af Örgütü, Suudi Arabistan hükümetini reformcuları hedef almakla suçladı. Örgütün Suudi Arabistan uzmanı Regina Spöttl, Mart ayından beri barışçıl protestolara katıldıkları için 300 kişinin tutuklandığını belirterek, reformları destekleyenlerin "sözde güvenlik önlemlerinin" hedefi haline geldiğini söyledi. Spöttl, "Hükümet, bölgede giderek artan reform çağrılarını daha yükselmeden engellemek istiyor" dedi. Hükümetin hazırladığı anti terör yasasına da değinen Spöttl, bu yasanın, her türlü "farklı" düşünceyi terörist eylem olarak tanımlayacağını kaydetti. Terörle mücadele adı altında binlerce kişinin tutuklandığını ifade eden Spöttl, bu insanların büyük bölümünün bir suçla itham edilmediğini ve adil bir yargılanma ihtimallerinin bulunmadığını kaydetti.