T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Uluslararası Af Örgütü'nden ODTÜ çağrısı

Uluslararası Af Örgütü, ODTÜ kampusünde yapılacak yolu protesto eden göstericilerin protesto hakkına saygı duyulması ve aşırı güç kullanılmaması çağırısında bulundu

01 Kasım 2013 01:22

 

Uluslararası Af Örgütü'nden yapılan yazılı açıklamada, polisin, 18, 21 ve 26 Ekim'de yol inşasının parçası olarak 3 bin ağacın kesilmesini protesto ettiğini söyleyen öğrencilere, akademisyenlere ve yerel sakinlere karşı aşırı güç kullandığı ileri sürüldü. 
Açıklamada, 18 Ekim gecesi, yol çalışmalarının başladığı sırada ODTÜ 'den bir akademisyenin, Uluslararası Af Örgütüne, polisin göz yaşartıcı gaz kullanarak 20 göstericiye müdalede bulunduğunu bildirdiği belirtildi. 
 
Açıklamada şunlar kaydedildi: 
 
"Uluslararası Af Örgütü, Türkiye yetkililerine, ODTÜ protestocularının barışçıl protesto hakkına saygı duyulmasını ve kolluk kuvvetleri yetkililerinin protestoculara yönelik gereksiz ya da aşırı güç kullanmamasını güvence altına alması çağrısında bulunuyor. Polisin gerçekleştirdiği iddia edilen hak ihlalleri soruşturulmalı ve sorumlular en kısa zamanda adalet önüne çıkarılmalıdır."

ETİKETLER

odtüaf örgütüpolisyolkampusyerleşkeorantısız güçtoma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24