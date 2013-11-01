Uluslararası Af Örgütü'nden ODTÜ çağrısı

Uluslararası Af Örgütü'nden yapılan yazılı açıklamada, polisin, 18, 21 ve 26 Ekim'de yol inşasının parçası olarak 3 bin ağacın kesilmesini protesto ettiğini söyleyen öğrencilere, akademisyenlere ve yerel sakinlere karşı aşırı güç kullandığı ileri sürüldü.

Açıklamada, 18 Ekim gecesi, yol çalışmalarının başladığı sırada ODTÜ 'den bir akademisyenin, Uluslararası Af Örgütüne, polisin göz yaşartıcı gaz kullanarak 20 göstericiye müdalede bulunduğunu bildirdiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Uluslararası Af Örgütü, Türkiye yetkililerine, ODTÜ protestocularının barışçıl protesto hakkına saygı duyulmasını ve kolluk kuvvetleri yetkililerinin protestoculara yönelik gereksiz ya da aşırı güç kullanmamasını güvence altına alması çağrısında bulunuyor. Polisin gerçekleştirdiği iddia edilen hak ihlalleri soruşturulmalı ve sorumlular en kısa zamanda adalet önüne çıkarılmalıdır."