Uluslararası Af Örgütü’nden İran’a çağrı: Nergis Muhammed'i serbest bırakın!

Uluslararası Af Örgütü İran’dan İnsan Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı Nergis Muhammed’i serbest bırakmasını istedi.
Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), 6 Temmuz’da yayınladığı raporda, İran hükümetinden 27 Haziran’da açlık grevine giren İnsan Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı Nergis Muhammed’i koşulsuz ve şartsız serbest bırakmasını istedi.
Raporda Muhammed’in 27 Haziran’da açlık grevine başlama nedenine de yer verildi.
Muhammed’in telefon görüşmelerinin engellendiği ve çocuklarıyla konuşmasına izin verilmediği bilgisi paylaşıldı.
Mahkeme tarafından 16 yıllık cezaya çarptırılan Nergis Muhammed, Mart 2014’ten bu yana Tahran’daki Evin Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor.