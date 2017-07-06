Uluslararası Af Örgütü'nden gözaltılara tepki: Müthiş rahatsız ve öfkeliyiz!

Uluslararası Af Örgütü, Büyükada'da insan hakları savunucularının korunmasına yönelik eğitim sırasında gözaltına alınan Türkiye Şubesi Direktörü İdil Eser ve 8 hak savunucusuyla ilgili açıklama yaptı. Örgütün Genel Sekreteri Salil Shetty, "Bariz bir şekilde sebepsizce gözaltına alınmış olmaları nedeniyle müthiş bir rahatsızlık ve öfke duyuyoruz" diyerek serbest bırakılmalarını istedi.

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Direktörü İdil Eser’in dün Büyükada’daki bir dijital güvenlik ve bilgi yönetimi eğitimi sırasında yedi insan hakları savunucusu ve iki eğitimci ile birlikte gözaltına alınması üzerine bir açıklamada bulunan Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Salil Shetty şu ifadeleri kullandı:

"Öfke duyuyoruz"

“Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Direktörü İdil Eser'in de aralarında bulunduğu Türkiye’nin önde gelen insan hakları savunucularının; bariz bir şekilde sebepsizce gözaltına alınmış olmaları nedeniyle müthiş bir rahatsızlık ve öfke duyuyoruz.

Rutin bir eğitime katılan İdil Eser ile diğer insan hakları savunucularının kimse ile görüştürülmeden gözaltında tutulmaları, abes bir suiistimaldir ve ülkede insan hakları aktivistlerinin karşı karşıya bulunduğu riskli durumu göstermektedir. İdil Eser ve beraberinde tutuklananlar derhal ve koşulsuz serbest bırakılmalıdır.

Şu anda Hamburg'da bulunan dünya liderleri; Türkiye’de insan haklarının hızlı kötüye gidişi hakkında şimdiye kadar son derece hoşgörülü davranmıştır. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan da aralarındayken, bu durumu kararlılıkla gündeme getirmelerinin ve hâlihazırda parmaklıklar arkasında olan tüm insan hakları savunucularının serbest bırakılması için çağrıda bulunmalarının tam zamanı.”

'Taner Kılıç'ın tutuklanmasının üzerinden bir ay geçmeden'

Avukatlarıyla görüştürülmeyen ve yakınlarına bilgi verilmeyen İdil Eser ve beraberinde gözaltına alınan hak savunucularının nerede tutulduklarının bilinmediği belirtilen açıklamada, gözaltı sürecinde sahip olunan, yakınlarını bilgilendirme hakkı gibi hukuki haklar hatırlatıldı. Emniyet yetkililerinin avukatlara bugün 14.30'da bilgi verileceğini açıkladığı ifade edilen açıklamada, "İdil Eser ve beraberindeki insan hakları savunucularının gözaltına alınması, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç’ın tutuklu yargılanmak üzere cezaevine sevk edilmesinin üzerinden daha bir ay geçmeden gerçekleşti" denildi.

İdil Eser’in yanı sıra gözaltına alınan yedi insan hakları savunucusunun isimleri şöyle: İlknur Üstün (Kadın Koalisyonu), Günal Kurşun (avukat, İnsan Hakları Gündemi Derneği), Nalan Erkem (avukat, Yurttaşlar Derneği), Nejat Taştan (Eşit Haklar için İzleme Derneği), Özlem Dalkıran (Yurttaşlar Derneği), Şeyhmuz Özbekli (avukat), Veli Acu (İnsan Hakları Gündemi Derneği). Biri Alman, diğeri ise İsveç vatandaşı olmak üzere iki eğitimci ile otelin sahibi de gözaltına alındı.