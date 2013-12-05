Uluslararası Af Örgütü soruyor: Hakan Yaman’a ne oldu?

Katıldığı Gezi Direnişi sırasında polisin dövdüğü ve ateşe attığı Hakan Yaman için Uluslararası Af Örgütü harekete geçti. Saldıranlar hakkında etkin, bağımsız ve tarafsız bir soruşturma yürütülmesi, sorumluların bulunup adalet önüne çıkarılması ve cezalandırılması için küresel bir kampanya başlatan örgüt, ilk eylemini 1 Aralıkta gerçekleştirdi.

Uluslararası Af Örgütü’nün Hakan Yaman’ın yaşadıklarıyla ilgili hazırladığı rapor şöyle:

#HakanYamanaNeOldu?

Polis 3 Haziran 2013 gecesi Gezi Parkı eylemleri sırasında Hakan Yaman’ı acımasızca dövdü, ateşe attı ve ölüme terk etti. Uluslararası Af Örgütü Hakan Yaman'a saldıranlar hakkında etkin, bağımsız ve tarafsız bir soruşturma yürütülmesi, sorumluların bulunup adalet önüne çıkarılması ve cezalandırılması için küresel bir kampanya başlatıyor.

1 Aralık'ta Uluslararası Af Örgütü Hakan Yaman için ilk eylemini gerçekleştirdi ve Çağlayan Adliye Sarayı'na Adalet Bakanı Sadullah Ergin'den taleplerini yansıttı.

#HakanYamanaNeOldu? Uluslararası Af Örgütü - Çağlayan Adliyesi & Galata Kulesi from Fatih Pınar on Vimeo.

Uluslararası Af Örgütü’nün başlıca küresel kampanyalarından biri olan “Haklar İçin Yaz”, bu yıl da Aralık ayı boyunca hak ihlaline uğrayan 12 birey veya topluluğun hayatlarını değiştirme amacıyla dünya çapında binlerce kişiyi harekete geçiriyor. İnsan hakları ihlal edilen bireylere kendileriyle dayanışma göstermek için mektuplar yazılıyor ve hak mücadelelerine destek vermek için yetkililere yönelik dilekçeler imzalanıyor.

Gezi Parkı eylemlerinde Hakan Yaman’a ne oldu?

37 yaşındaki iki çocuk babası Hakan Yaman, 3 Haziran günü İstanbul’da evinin bulunduğu Sarıgazi semtinde polis tarafından dövüldü.