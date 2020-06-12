Uluslararası Af Örgütü: Polis biber gazını geniş çapta kötüye kullanıyor

Uluslararası Af Örgütü dünyanın dört bir yanında biber gazının polis tarafından kötüye kullanımını inceleyen web sitesini bugün erişime açtı. Web sitesinde, küresel çapta, şeffaflıktan uzak ve gerektiği gibi denetlenmeyen biber gazı ticaretinin, tüm dünyada polisin barışçıl protestoculara yönelik insan hakları ihlallerini körüklediği belirtildi.

Biber Gazı: Bir Araştırma başlıklı interaktif, multimedya site, ‘Biber gazı nedir ve niçin kullanılır?’ sorularına cevap vermenin yanı sıra, dünyanın dört bir yanında güvenlik güçlerinin biber gazını kötüye kullandığını ve çoğunlukla ağır yaralanmalara ve ölümlere sebebiyet verdiğini gösteren onlarca vakayı belgeliyor.

Web sitesinin, ABD’nin birçok kentinde polis güçlerinin protestocuları biber gazı bombardımanına tuttuğu, Hong Kong Polis Gücü’nün barışçıl protestolara karşı aylarca süren -ve son zamanlarda yeniden başlayan- yoğun biber gazı kullanımının birinci yıl dönümünde erişime açılıyor olması ayrıca anlam taşıyor.

"Polis güçleri biber gazını geniş çapta kötüye kullanıyor"

Uluslararası Af Örgütü Kriz Müdahale Programı Kanıt İnceleme Bölümü Direktörü Sam Dubberley, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Güvenlik güçleri bizi biber gazının saldırgan grupları dağıtmak için ‘güvenli’ bir yöntem olduğuna, böylece daha zararlı silahlar kullanmak zorunda kalmadıklarına sıklıkla inandırmak istiyor. Ancak incelemelerimiz, polis güçlerinin biber gazını çok geniş çapta kötüye kullandığını kanıtlıyor.”

“Polis güçlerinin biber gazını tamamen amacını aşan bir biçimde, çoğunlukla büyük bir kısmı barışçıl olan protestoculara karşı yüksek miktarlarda kullandığını veya biber gazı kapsüllerini doğrudan insanların üzerine ateşleyerek, yaralanmalara ve ölümlere sebebiyet verdiğini belgeledik.”

500 video, 22 ülke, 80 kötüye kullanım, çok sayıda usulsüz kullanım tespiti

Uluslararası Af Örgütü Kriz Müdahale Programı Kanıt İnceleme Bölümü, geçen yıldan beri, özellikle Facebook, YouTube ve Twitter gibi sosyal medya platformlarında paylaşılan videolar üzerinden tüm dünyada biber gazının kötüye kullanımına ilişkin bir araştırma yürütüyor.

Uluslararası Af Örgütü, açık kaynak araştırması yöntemlerini kullanarak, yaklaşık 500 videoyu doğruladı ve 22 ülke ve bölgede biber gazının kötüye kullanıldığı 80 civarında vakaya dikkat çekti. Bu videoların yeri, tarihi ve geçerliliği doğrulandı. İnceleme, Uluslararası Af Örgütü’nün dört kıtadaki altı üniversitede, sosyal medya içeriklerinin kaynağını belirleme ve doğrulama konusunda eğitimli öğrenci ağı olan Dijital Veri Doğrulama Birimi tarafından yapıldı.

Protestocularla gerçekleştirilen görüşmelerin yanı sıra, yapılan inceleme, biber gazının yaygın olarak hukuka aykırı bir biçimde kullanıldığına ilişkin küresel eğilimi ortaya koyuyor.