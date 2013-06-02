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Dünya

Uluslararası Af Örgütü'nün iddiası: İstanbul’da en az iki protestocu öldü

Dalhusien: Polisin ağır güç kullanımı İstanbul sokaklarındaki durumu daha da alevlendirdi

02 Haziran 2013 18:36

Uluslararası Af Örgütü yaptığı açıklamada, daha fazla ölüm ve yaralanma vakası gerçekleşmemesi için hükümete çağrıda bulunarak ‘göstericilerin temel hak ve özgürlüklerini kullanmasına izin verilmesi’ gerektiği belirtildi. Yapılan açıklamada İstanbul’da 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1000 kişinin de yaralandığı öne sürüldü.

Örgütün internet sitesinde yayımlanan açıklamada Uluslararası Af Örgütü Avrupa Direktörü John Dalhusien, ‘Türkiye’de polisin aşırı güç kullanımı rutin bir hal almış durumda. Buna rağmen Taksim’deki protestoculara polisin kullandığı ağır kuvvet yüz karası. Polisin ağır güç kullanımı İstanbul sokaklarındaki durumu daha da alevlendirdi’ dedi.

Af Örgütü ayrıca tutuklanan gistericilerden 49 kişinin kendilerine başvuruda bulunarak, polisin uygulamalarından şikayetçi olduklarını belirtti.

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