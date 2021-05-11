Uluslararası Af Örgütü: İstanbul Sözleşmesi'nin 10. yılında Türkiye'nin çekilme kararı protesto edilecek

İstanbul Sözleşmesi'nin imzaya açılmasının 10. yıl dönümünde, Uluslararası Af Örgütü, dünyanın ve Türkiye’nin dört bir yanında kadınların Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararına karşı Küresel Eylem Günü’ne katılacağını duyurdu.

Türkiye'nin "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi"nden çekilme kararına karşı protestolar, İstanbul Sözleşmesi’nin 10. yıldönümünde tüm dünyadaki kadın hakları ve insan hakları grupları tarafından çevrimiçi ve çevrimdışı olarak düzenleniyor.

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Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnès Callamard konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi, “Sözleşmenin imzalanmasından tam 10 yıl sonra, bugün, kadınlar Türkiye yetkililerinden milyonlarca kadının ve kız çocuğun güvenliğini, hatta hayatını tehlikeye atacak bir karardan vazgeçmelerini istemek için tek ses oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Sözleşmesi’nden çıkma kararını açıkladığından bu yana, haftalardır Türkiye’de ve dünyanın dört bir yanında kadınlar bir araya geliyor. Korkmuyor, sokağa çıkıyorlar. Yılmıyor, harekete geçiyorlar. İnsanlar İstanbul Sözleşmesi’nden her zamankinden daha fazla söz ediyor ve önemini daha iyi anlıyor.”

Uluslararası Af Örgütü, Türkiye’nin sözleşmeden çekilmesiyle ilgili "tehlikeli, popülist bir buzdağının yalnızca görünen yüzü olmasından kaygı duyduğunu" açıkladı.

Küresel Eylem Günü

Birçok ülkede sokağa çıkma yasakları uygulanmasına rağmen bazı başkentlerde fiziksel protestolar, sosyal medyada ise sanal protestolar gerçekleştirilecek. Bu protestolara katılanlar, Türkiye’deki kadınlar ve kız çocuklarla dayanışmak için mor kıyafetler giyecek.