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Dünya

Uluslararası Af Örgütü: İnasanlığa karşı suç işleniyor

Uslararası Af Örgütü, Suriye ile ilgili raporunda yaşanmakta olan şiddet karşısında uluslararası toplumun harekete geçmesini istiyor

14 Haziran 2012 17:55

Uluslararası Af Örgütü, Suriye’de yaşanan şiddetle ilgili yeni belgeler ortaya koydu. Örgüt, Esad rejimine bağlı birlikler ve rejime destek veren milislerin insanlığa karşı suç işlediklerini belirtiyor.
Uluslararası Af Örgütü, 23 şehir ve köyden görgü tanıkları ile konuşarak hazırladığı raporda, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a bağlı askeri birlikler ve rejime destek veren paramiliter güçlerin, rejim karşıtlarına yönelik operasyonlarında savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlediklerini kaydetti.
Sistematik şiddet

Askerlerin ve Şabiha milislerinin sivillere karşı sistematik olarak şiddet kullandığı belirtilen 70 sayfalık raporda, isyancılara destek verdiği sanılan kişilerin evlerinden alındığı ve öldürüldüğü ifade ediliyor.

Bu kişilerin genellikle erkek oldukları, ailerinin gözünün önünde infaz edildikleri ve daha sonra cesetlerinin de yakıldığı belirtiliyor.

Öldürülenler arasında çocukların da bulunduğunu kaydeden örgüt, ayrıca yaşlı ve hasta insanların da işkenceye maruz kaldıklarına dikkat çekti.

 

Uluslararası topluma çağrı

 

Uluslararası Af Örgütü, Suriye ile ilgili raporunda yaşanmakta olan şiddet karşısında uluslararası toplumun harekete geçmesini istiyor. Örgüt, konunun Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşınması ve Suriye yönetimine silah ambargosu konulması için BM Güvenlik Konseyi'ne çağrıda bulundu.

Uluslararası Af Örgütü temsilcilerinden Donatella Rovera ise Suriye'de ağır ihlaller yapıldığını gösteren bu yeni kanıtların, uluslararası alanda acilen harekete geçilmesinin gerekliliğinin altını çizdiğini söyledi. (Deutsche Welle Türkçe)
 

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