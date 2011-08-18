-Ulus bebek ailesine teslim edildi BİTLİS (A.A) - 17.08.2011 - Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Tatvan Kadın Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesinden, 20 ay önce henüz iki günlükken kaçırılan ve yaklaşık iki hafta önce ilçedeki bir köye düzenlenen operasyonda bulunan ''Ulus bebek'', yapılan DNA testinin ardından bugün ailesine teslim edildi. Vali Nurettin Yılmaz, Ulus bebeğin babası İrfan ve annesi Hülya Ulus ile bebeğin teslim alınmasından önce Bitlis Polisevi'nde düzenlediği basın toplantısında, Jandarma Kriminal Daire Başkanlığına gönderilen kan örneği sonuçlarının geldiğini ve laboratuvar sonuçlarını değerlendiren mahkemenin, biyolojik anne ve baba İrfan ve Hülya Ulus çiftine çocuğun teslim edilmesine karar verdiğini söyledi. Yılmaz, şöyle konuştu: ''25 Ocak 2010 tarihinde Tatvan Kadın Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanemizde bir bebek kaçırma olayı yaşanmıştı. Aradan 20 ay geçmesine rağmen, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince oluşturulan özel ekip işin peşini bırakmadı. Yakın tarihlerde nüfusa kaydı yaptırılan bebeklerin aileleri hakkında çalışmalara ağırlık verdi. Bu çalışma kapsamında ailelerle yapılan görüşmelerde şüpheli ve çelişkili beyanlarda bulunan bir aileyi tespit etti. Bu aileyle ilgili yapılan ayrıntılı incelemelerde, şüphenin artması üzerine Cumhuriyet savcılığınca talep edilen mahkeme kararı doğrultusunda, polisimizin tespit etmiş olduğu çocuktan alınan kan örneğiyle, doğumu sırasında Ulus bebekten alınan topuk kanı örneği, Jandarma Kriminal Daire Başkanlığınca incelenmiş ve tespit edilen çocuğun Ulus bebek olabileceğine dair bulgulara ulaşıldığı bildirilmiştir.'' Yılmaz, konuyu bilimsel olarak tam anlamıyla açıklığa kavuşturabilmek için adli makamlarca ''Ulus bebeğin'' annesi Hülya ve babası İrfan Ulus ile çocuğun anne ve babası olduğunu iddia eden şüpheli şahıslardan alınan kan örneklerinin, çocuğun kan örneğiyle karşılaştırılması ve DNA profilindeki benzerliği tespit etmek amacıyla tekrar Jandarma Kriminal Daire Başkanlığına gönderildiğini bildirdi. Tıbbi işlemlerin sonuçlanmasını beklediklerini ve bugün sevindirici haberin geldiğini kaydeden Yılmaz, gelen raporun mahkemece değerlendirildiğini ve İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde koruma altına alınan ''Ulus bebeğin'', Ulus ailesine verilmesine karar verildiğini, ayrıca şüpheli çiftin ise tutuklandığını dile getirdi. Yılmaz, çalışmalarından dolayı Bitlis Emniyet Müdürü Halil İbrahim Doğan'a ve ekibine teşekkür etti. Baba İrfan Ulus ise bebeğinin bulunması ve kendilerine teslim edilmesini heyecanla beklediklerini kaydetti. Bebeğinin bulunmasında özverili çalışma yürüten Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür eden Ulus, ''Şu anda çok mutluyum. Sevinçten konuşamıyorum. Çocuğumuza kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz'' dedi. Anne Hülya Ulus da bebeğine kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, ''Bebeğimizi bulmak için çaba gösteren herkesten Allah razı olsun. Çok mutluyum. Bu mutluluğu nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Allah bu acıyı yaşayan herkese şu anı yaşatsın. Heyecandan konuşamıyorum. Bu anı yaşamak lazım. Kaçırıldıktan sonra ilk defa bebeğimi göreceğim'' diye konuştu. Ailenin avukatı Hasan Aldanmaz da ailenin bir an önce bebeğini görmek ve kucaklamak istediğini ifade etti. Konuşmaların ardından bebeklerine bir an önce kavuşmak isteyen Hülya ve İrfan Ulus çifti, Bitlis İl Sosyal Hizmetler Müdürü İsmail Yoldaş eşliğinde ve çocuğun bulunması için oluşturulan özel ekiple sosyal hizmetlere giderek bebeği teslim aldı.