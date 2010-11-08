'Ulusal ve yerel medyada ortak dil oluşturulsun'

T24 - Medialog Platformu ve Mardin Valiliği tarafından Mardin'de gerçekleştirilen "Ulusal Medyanın Doğu/Güneydoğu Algısı" konulu çalıştayı sona erdi. Çalıştayda medyanın uzun yıllar şiddetin dilini kullandığını ve bölge insanını rencide ettiğini bir özeleştiri olarak dile getirerek, o eski dilin büyük ölçüde terkedildiği kuvvetli bir şekilde dile getirildi. Çalıştayda "Ulusal ve bölgesel medyanın ülke meselelerine yönelik ortak bir dil oluşturmalarının gereği" vurgulandı.



Mardin'de gerçekleştirilen, ulusal ve yerel medyadan birçok gazetecinin katıldığı çalıştayda Doğu-Güneydoğu algısı masaya yatırıldı. Çalıştayda "İstanbul merkezli medyanın Türkiye'ye bütüncül ve objektif bir şekilde bakıp bakamadığı" tartışıldı.

6-7 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen çalıştayın sonuç bildirgesi şöyle:



1. Özellikle olayların yoğun oldugu 1990’lı yıllarda İstanbul medyasının Kürt meselesinin kimlik boyutlu kökenine inmek yerine rakamsal ve sansasyonel haberler verdiği, bunun da meselenin çözümünde günümüze kadar olumsuz bir rol oynadığı söylendi.

İstanbul’dan gelen katılımcılardan bazıları medyanın uzun yıllar şiddetin dilini kullandığını ve bölge insanını rencide ettiğini bir özeleştiri olarak dile getirdiler. Ancak o eski dilin büyük ölçüde terkedildiği kuvvetli bir şekilde dile getirildi.



2. Bölgede görev yapan gazetecilerin emek, birikim ve mesleki becerilerinin İstanbul medyasında yer bulamadığı vurgulandı. Muhabirlerimiz, yazarlarımız, şairlerimiz, programcılarımız, ürünlerini istanbul medyasına pazarlayamıyor denildi. Hatta haberlere takla attırıldığı ifade edildi.



3. Buna karşılık, Güneydoğu’da gazetecilik yapan arkadaşlarımızın internety youtub gibi yeni medya döneminin imkanlarını kullanmaları ve orjinal hikayelerle, orjinal perspektiflerle Kürt meselesinin çeşitli boyutlarını gündeme taşıyabilecekleri ifade edildi. Kaldı ki artık ulusal medya diye bir şey yoktur denildi ve Türkiye’de 350 televizyonun yayın yaptığı örneği verildi.



4. Habur meselesi örneğinde olduğu gibi, günümüzde İstanbul medyasının bölgedeki olayların arka planını algılamakta zorlandığı ya da bilerek çarpıttığı vurgulandı.



5. Buna karşılık, bunun sadece istanbul medyasının tutumundan kaynaklanmadığı, Habur meselesi bir iç politika malzemesi yapıldığı için toplumda bir kutuplaşmaya yolaçtığı belirtildi.



6. Bölgedeki haber değeri taşıyan pozitif gelişmelerin ulusal medyada yer bulmadığı ifade edildi. Buna karşılık, bu meselenin Güneydoğuya özgü olmadığı, gazetecilik mesleğinin doğası gereği genelde negatif konuların haber değeri taşıdığı ifade edildi.



7. 1993’te bir PKK mensubunun Diyarbakır’daki bütün gazetecileri Diyarbakır Gazeteciler Cemiyeti’nin önünde toplayıp dağa çıkararak bundan sonra görev yapmayacaksınız haberleriniz bize asker kurşunu kadar zarar veriyor örnegi verilerek bölgede görev yapan meslektaşlarımızın bugüne kadar zaman zaman hayati tehlike altında görev yaptıkları,



8. Bölgede 70-80 gazetecinin hayatını kaybettiği ifade edildi.



9. Bölgede görev yapan gazetecilerin bazı kamu görevlilerinin dikte ettiği Kürt meselesine ilişkin söylemleri bir üslup olarak benimsediği belirtildi. Ayrıca bazı meslektaşlarımızın haberlerine bazı kamu görevlilerinin müdahale ettiği, TRT muhabirinin aranıp “Haberlerde Kürt sorunu ifadesini kullanmayın” örneğiyle ifade edildi. Buna karşılık bir devlet televizyonu olan TRT’nin Kürt meselesini kullanmaya devam ettiği ifade edildi. TRT Şeş’in önemli bir adım olduğu vurgulandı.



10. Sonuç olarak, “Mardin’de rüzgar eserse Çanakkale’deki adam nezle olur. İstanbul’da bulut olursa Mardin’de yağmur olur. Mardin’e güneş dogmadan İstanbul’a gün doğmaz. İstanbul’a kar yağmadan Türkiye’ye kış gelmez.” gibi güzel şiirsel ifadelerle ulusal ve bölgesel medyanın ülke meselelerine yönelik ortak bir dil oluşturmalarının gereği vurgulandı.



Çalıştay katılımcıları





ULUSAL MEDYA

1. Abdullah BOZKUR Todays Zaman Ank.Tem.

2. Ahmet BÖKEN TRT Haber Dairesi Başkanı

3. Ali BAYRAMOĞLU Yeni Şafak yazarı

4. Ali BULAÇ Zaman yazarı

5. Alper GÖRMÜŞ Taraf yazarı

6. Bülent KORUCU Aksiyon Yayın Yönetmeni

7. Cengiz ÇANDAR Radikal yazarı

8. Cumalı ÇAYGEÇ TRT ŞEŞ Haber Müdürü

9. Danyal Oral ÇALIŞLAR Radikal yazarı

10. Doğan AKIN T24 Haber Haber Sitesi Yayın Yönetmeni

11. Erdoğan AKTAŞ ATV Haber Dairesi Başkanı

12. Ergün BABAHAN Star yazarı

13. Erhan BAŞYURT Bugün Yayın Yönetmeni

14. Erkam Tufan AYTAV Medialog Platformu Gen.Sekr.

15. Faruk BİLDİRCİ Hürriyet Okur Temsilcisi

16. Faruk MERCAN Abant Platformu Genel. Sekr.

17. Fatih CERAN Medialog Platf. Genel.Sek. Yard.

18. Ferhat BORATAV CNNTÜRK Yayın Danışmanı

19. Hadi ULUENGİN Hürriyet yazarı

20. Hasan KARAKAYA Vakit Genel Yayın Yönetmeni

21. Hidayet KARACA Samanyolu TV Genel Müdürü

22. Melih MERiÇ Gazeteci

23. Mete ÇUBUKÇU NTV Haber Müdürü

24. Metin ÇELİK Akademisyen

25. Murat AKKAYA Abant Platf.Genel Sek.Yard.

26. Mustafa BİLİM Türkiye Yazı İş. Koordinatörü

27. Mustafa YEŞİL Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Başkanı

28. Mustafa YILDIZ Ülke TV haber editörü

29. Mümtaz’er TÜRKÖNE Zaman yazarı

30. Nazlı ILICAK Sabah yazarı

31. Nazmiye Yılmaz Kanal7 Haber Daire Başkanı

32. Nihal Bengisu KARACA Habertürk Yazarı

33. Orhan MİROĞLU Taraf yazarı

34. Ünal Tanık haber7.com Yayın Yönetmenİ

35. Yıldıray OĞUR Taraf yazarı







BÖLGESEL MEDYA KATILIMCILARI

Adıyaman

1. İskender KORKUT Bakış gazetesi

Bingöl

2. Selahattin MOLLAOĞLU Bingöl gazetesi

3. Ali BURAKGAZİ Bingöl FM

Diyarbakır

4. Naci SAPAN Olay gazetesi

5. Alper AKHAN Ekspres gazetesi

6. Hüseyin Çiçek ÖZ Diyarbakır gazetesi

7. Atilla KORKMAZ Sabah gazetesi

8. Ömer BÜYÜKTİMUR Söz TV-Söz gazetesi

9. Nizamettin Kaplan NTV

10. Mehmet DALGIÇ Can TV

11. Taner ÖZBAY TV21

12. Ersin SARAN Amed TV

13. Aziz İSTEGÜN Zaman Bölge Temsilcisi

14. İsmail AVCI CHA

15. Şeyhmuz ÇAKAN Star Gaz.ve TV24

16. Süleyman TEKTAN Ses TV Genel Müdürü

17. Prof.Dr.Hasan Tahsin FENDOĞLU RTÜK Üyesi

18. Erhan Esmeray RTÜK Diyarbakır Bölge Müdürü

19. Galip Ensarioğlu Diyarbakır San.ve İş. Ad. Der.Baş.

Elazığ

20. Zeki AKBIYIK Kanal E

21. Murat KUŞCUBAŞI Günışığı gazetesi

Malatya

22. Abuzer AYDIN Kanal Malatya

23. Ali Gökmen ŞİRECİ Vuslat TV

24. Ayhan KUZUCU Özel İd.Basın Danışmanı

İskenderun

25. Ömer SOYLU Mega TV

26. Mürsel SEHER Güney TV

27. Sabahattin UYGUN İskenderun Gaz.Cem.Baş.Yard.

Siirt

28. Ömer ÖZER Radyo ve Siirt Postası

Gaziantep

29. Remzi KETENCİ Dünya TV

30. Erhan TOPAL Dünya TV

31. Ferhat ÇAKMAK Kamereman

32. Şeref GÖZÜTOK Telgraf

Mardin

33. Nezir GÜNEŞ İletişim gaz.Gen.Yay.Müd.

34. Mehmet ÇELİK Haber Gazetesi Muhabiri

35. Kadir ÜRÜNDÜ Mezopotamya Gaz.Muhabiri Mardin life Dergisi Genel Yayın Editörü

36. Cemil AYDOĞAN Mezopotamya Gaz.Cem.Başkanı



