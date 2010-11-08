'Ulusal ve yerel medyada ortak dil oluşturulsun'

08 Kasım 2010 02:00
T24 - Medialog Platformu ve Mardin Valiliği tarafından Mardin'de gerçekleştirilen "Ulusal Medyanın Doğu/Güneydoğu Algısı" konulu çalıştayı sona erdi. Çalıştayda medyanın uzun yıllar şiddetin dilini kullandığını ve bölge insanını rencide ettiğini bir özeleştiri olarak dile getirerek, o eski dilin büyük ölçüde terkedildiği kuvvetli bir şekilde dile getirildi. Çalıştayda "Ulusal ve bölgesel medyanın ülke meselelerine yönelik ortak bir dil oluşturmalarının gereği" vurgulandı.
Mardin'de gerçekleştirilen, ulusal ve yerel medyadan birçok gazetecinin katıldığı çalıştayda Doğu-Güneydoğu algısı masaya yatırıldı. Çalıştayda "İstanbul merkezli medyanın Türkiye'ye bütüncül ve objektif bir şekilde bakıp bakamadığı" tartışıldı.
6-7 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen çalıştayın sonuç bildirgesi şöyle:
1. Özellikle olayların yoğun oldugu 1990’lı yıllarda İstanbul medyasının Kürt meselesinin kimlik boyutlu kökenine inmek yerine rakamsal ve sansasyonel haberler verdiği, bunun da meselenin çözümünde günümüze kadar olumsuz bir rol oynadığı söylendi.
İstanbul’dan gelen katılımcılardan bazıları medyanın uzun yıllar şiddetin dilini kullandığını ve bölge insanını rencide ettiğini bir özeleştiri olarak dile getirdiler. Ancak o eski dilin büyük ölçüde terkedildiği kuvvetli bir şekilde dile getirildi.
2. Bölgede görev yapan gazetecilerin emek, birikim ve mesleki becerilerinin İstanbul medyasında yer bulamadığı vurgulandı. Muhabirlerimiz, yazarlarımız, şairlerimiz, programcılarımız, ürünlerini istanbul medyasına pazarlayamıyor denildi. Hatta haberlere takla attırıldığı ifade edildi.
3. Buna karşılık, Güneydoğu’da gazetecilik yapan arkadaşlarımızın internety youtub gibi yeni medya döneminin imkanlarını kullanmaları ve orjinal hikayelerle, orjinal perspektiflerle Kürt meselesinin çeşitli boyutlarını gündeme taşıyabilecekleri ifade edildi. Kaldı ki artık ulusal medya diye bir şey yoktur denildi ve Türkiye’de 350 televizyonun yayın yaptığı örneği verildi.
4. Habur meselesi örneğinde olduğu gibi, günümüzde İstanbul medyasının bölgedeki olayların arka planını algılamakta zorlandığı ya da bilerek çarpıttığı vurgulandı.
5. Buna karşılık, bunun sadece istanbul medyasının tutumundan kaynaklanmadığı, Habur meselesi bir iç politika malzemesi yapıldığı için toplumda bir kutuplaşmaya yolaçtığı belirtildi.
6. Bölgedeki haber değeri taşıyan pozitif gelişmelerin ulusal medyada yer bulmadığı ifade edildi. Buna karşılık, bu meselenin Güneydoğuya özgü olmadığı, gazetecilik mesleğinin doğası gereği genelde negatif konuların haber değeri taşıdığı ifade edildi.
7. 1993’te bir PKK mensubunun Diyarbakır’daki bütün gazetecileri Diyarbakır Gazeteciler Cemiyeti’nin önünde toplayıp dağa çıkararak bundan sonra görev yapmayacaksınız haberleriniz bize asker kurşunu kadar zarar veriyor örnegi verilerek bölgede görev yapan meslektaşlarımızın bugüne kadar zaman zaman hayati tehlike altında görev yaptıkları,
8. Bölgede 70-80 gazetecinin hayatını kaybettiği ifade edildi.
9. Bölgede görev yapan gazetecilerin bazı kamu görevlilerinin dikte ettiği Kürt meselesine ilişkin söylemleri bir üslup olarak benimsediği belirtildi. Ayrıca bazı meslektaşlarımızın haberlerine bazı kamu görevlilerinin müdahale ettiği, TRT muhabirinin aranıp “Haberlerde Kürt sorunu ifadesini kullanmayın” örneğiyle ifade edildi. Buna karşılık bir devlet televizyonu olan TRT’nin Kürt meselesini kullanmaya devam ettiği ifade edildi. TRT Şeş’in önemli bir adım olduğu vurgulandı.
10. Sonuç olarak, “Mardin’de rüzgar eserse Çanakkale’deki adam nezle olur. İstanbul’da bulut olursa Mardin’de yağmur olur. Mardin’e güneş dogmadan İstanbul’a gün doğmaz. İstanbul’a kar yağmadan Türkiye’ye kış gelmez.” gibi güzel şiirsel ifadelerle ulusal ve bölgesel medyanın ülke meselelerine yönelik ortak bir dil oluşturmalarının gereği vurgulandı.
Çalıştay katılımcıları
ULUSAL MEDYA
1. Abdullah BOZKUR Todays Zaman Ank.Tem.
2. Ahmet BÖKEN TRT Haber Dairesi Başkanı
3. Ali BAYRAMOĞLU Yeni Şafak yazarı
4. Ali BULAÇ Zaman yazarı
5. Alper GÖRMÜŞ Taraf yazarı
6. Bülent KORUCU Aksiyon Yayın Yönetmeni
7. Cengiz ÇANDAR Radikal yazarı
8. Cumalı ÇAYGEÇ TRT ŞEŞ Haber Müdürü
9. Danyal Oral ÇALIŞLAR Radikal yazarı
10. Doğan AKIN T24 Haber Haber Sitesi Yayın Yönetmeni
11. Erdoğan AKTAŞ ATV Haber Dairesi Başkanı
12. Ergün BABAHAN Star yazarı
13. Erhan BAŞYURT Bugün Yayın Yönetmeni
14. Erkam Tufan AYTAV Medialog Platformu Gen.Sekr.
15. Faruk BİLDİRCİ Hürriyet Okur Temsilcisi
16. Faruk MERCAN Abant Platformu Genel. Sekr.
17. Fatih CERAN Medialog Platf. Genel.Sek. Yard.
18. Ferhat BORATAV CNNTÜRK Yayın Danışmanı
19. Hadi ULUENGİN Hürriyet yazarı
20. Hasan KARAKAYA Vakit Genel Yayın Yönetmeni
21. Hidayet KARACA Samanyolu TV Genel Müdürü
22. Melih MERiÇ Gazeteci
23. Mete ÇUBUKÇU NTV Haber Müdürü
24. Metin ÇELİK Akademisyen
25. Murat AKKAYA Abant Platf.Genel Sek.Yard.
26. Mustafa BİLİM Türkiye Yazı İş. Koordinatörü
27. Mustafa YEŞİL Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Başkanı
28. Mustafa YILDIZ Ülke TV haber editörü
29. Mümtaz’er TÜRKÖNE Zaman yazarı
30. Nazlı ILICAK Sabah yazarı
31. Nazmiye Yılmaz Kanal7 Haber Daire Başkanı
32. Nihal Bengisu KARACA Habertürk Yazarı
33. Orhan MİROĞLU Taraf yazarı
34. Ünal Tanık haber7.com Yayın Yönetmenİ
35. Yıldıray OĞUR Taraf yazarı
BÖLGESEL MEDYA KATILIMCILARI
Adıyaman
1. İskender KORKUT Bakış gazetesi
Bingöl
2. Selahattin MOLLAOĞLU Bingöl gazetesi
3. Ali BURAKGAZİ Bingöl FM
Diyarbakır
4. Naci SAPAN Olay gazetesi
5. Alper AKHAN Ekspres gazetesi
6. Hüseyin Çiçek ÖZ Diyarbakır gazetesi
7. Atilla KORKMAZ Sabah gazetesi
8. Ömer BÜYÜKTİMUR Söz TV-Söz gazetesi
9. Nizamettin Kaplan NTV
10. Mehmet DALGIÇ Can TV
11. Taner ÖZBAY TV21
12. Ersin SARAN Amed TV
13. Aziz İSTEGÜN Zaman Bölge Temsilcisi
14. İsmail AVCI CHA
15. Şeyhmuz ÇAKAN Star Gaz.ve TV24
16. Süleyman TEKTAN Ses TV Genel Müdürü
17. Prof.Dr.Hasan Tahsin FENDOĞLU RTÜK Üyesi
18. Erhan Esmeray RTÜK Diyarbakır Bölge Müdürü
19. Galip Ensarioğlu Diyarbakır San.ve İş. Ad. Der.Baş.
Elazığ
20. Zeki AKBIYIK Kanal E
21. Murat KUŞCUBAŞI Günışığı gazetesi
Malatya
22. Abuzer AYDIN Kanal Malatya
23. Ali Gökmen ŞİRECİ Vuslat TV
24. Ayhan KUZUCU Özel İd.Basın Danışmanı
İskenderun
25. Ömer SOYLU Mega TV
26. Mürsel SEHER Güney TV
27. Sabahattin UYGUN İskenderun Gaz.Cem.Baş.Yard.
Siirt
28. Ömer ÖZER Radyo ve Siirt Postası
Gaziantep
29. Remzi KETENCİ Dünya TV
30. Erhan TOPAL Dünya TV
31. Ferhat ÇAKMAK Kamereman
32. Şeref GÖZÜTOK Telgraf
Mardin
33. Nezir GÜNEŞ İletişim gaz.Gen.Yay.Müd.
34. Mehmet ÇELİK Haber Gazetesi Muhabiri
35. Kadir ÜRÜNDÜ Mezopotamya Gaz.Muhabiri Mardin life Dergisi Genel Yayın Editörü
36. Cemil AYDOĞAN Mezopotamya Gaz.Cem.Başkanı
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