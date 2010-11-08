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'Ulusal ve yerel medyada ortak dil oluşturulsun'

Medialog Platformu ve Mardin Valiliği tarafından Mardin'de gerçekleştirilen "Ulusal Medyanın Doğu/Güneydoğu Algısı" konulu çalıştayı sona erdi.

08 Kasım 2010 02:00

T24 - Medialog Platformu ve Mardin Valiliği tarafından Mardin'de gerçekleştirilen "Ulusal Medyanın Doğu/Güneydoğu Algısı" konulu çalıştayı sona erdi. Çalıştayda medyanın uzun yıllar şiddetin dilini kullandığını ve bölge insanını rencide ettiğini bir özeleştiri olarak dile getirerek, o eski dilin büyük ölçüde terkedildiği kuvvetli bir şekilde dile getirildi. Çalıştayda "Ulusal ve bölgesel medyanın ülke meselelerine yönelik ortak bir dil oluşturmalarının gereği" vurgulandı.


Mardin'de gerçekleştirilen, ulusal ve yerel medyadan birçok gazetecinin katıldığı çalıştayda Doğu-Güneydoğu algısı masaya yatırıldı. Çalıştayda "İstanbul merkezli medyanın Türkiye'ye bütüncül ve objektif bir şekilde bakıp bakamadığı" tartışıldı.

6-7 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen çalıştayın sonuç bildirgesi şöyle:


1. Özellikle olayların yoğun oldugu 1990’lı yıllarda İstanbul medyasının Kürt meselesinin kimlik boyutlu kökenine inmek yerine rakamsal ve sansasyonel haberler verdiği, bunun da meselenin çözümünde günümüze kadar olumsuz bir rol oynadığı söylendi.

İstanbul’dan gelen katılımcılardan bazıları medyanın uzun yıllar şiddetin dilini kullandığını ve bölge insanını rencide ettiğini bir özeleştiri olarak dile getirdiler. Ancak o eski dilin büyük ölçüde terkedildiği kuvvetli bir şekilde dile getirildi.


2. Bölgede görev yapan gazetecilerin emek, birikim ve mesleki becerilerinin İstanbul medyasında yer bulamadığı vurgulandı. Muhabirlerimiz, yazarlarımız, şairlerimiz, programcılarımız, ürünlerini istanbul medyasına pazarlayamıyor denildi. Hatta haberlere takla attırıldığı ifade edildi.


3. Buna karşılık, Güneydoğu’da gazetecilik yapan arkadaşlarımızın internety youtub gibi yeni medya döneminin imkanlarını kullanmaları ve orjinal hikayelerle, orjinal perspektiflerle Kürt meselesinin çeşitli boyutlarını gündeme taşıyabilecekleri ifade edildi. Kaldı ki artık ulusal medya diye bir şey yoktur denildi ve Türkiye’de 350 televizyonun yayın yaptığı örneği verildi.


4. Habur meselesi örneğinde olduğu gibi, günümüzde İstanbul medyasının bölgedeki olayların arka planını algılamakta zorlandığı ya da bilerek çarpıttığı vurgulandı.


5. Buna karşılık, bunun sadece istanbul medyasının tutumundan kaynaklanmadığı, Habur meselesi bir iç politika malzemesi yapıldığı için toplumda bir kutuplaşmaya yolaçtığı belirtildi.


6. Bölgedeki haber değeri taşıyan pozitif gelişmelerin ulusal medyada yer bulmadığı ifade edildi. Buna karşılık, bu meselenin Güneydoğuya özgü olmadığı, gazetecilik mesleğinin doğası gereği genelde negatif konuların haber değeri taşıdığı ifade edildi.


7. 1993’te bir PKK mensubunun Diyarbakır’daki bütün gazetecileri Diyarbakır Gazeteciler Cemiyeti’nin önünde toplayıp dağa çıkararak bundan sonra görev yapmayacaksınız haberleriniz bize asker kurşunu kadar zarar veriyor örnegi verilerek bölgede görev yapan meslektaşlarımızın bugüne kadar zaman zaman hayati  tehlike altında görev yaptıkları,


8. Bölgede 70-80 gazetecinin hayatını kaybettiği ifade edildi.


9. Bölgede görev yapan gazetecilerin bazı kamu görevlilerinin dikte ettiği Kürt meselesine ilişkin söylemleri bir üslup olarak benimsediği belirtildi. Ayrıca bazı meslektaşlarımızın haberlerine bazı kamu görevlilerinin müdahale ettiği, TRT muhabirinin aranıp “Haberlerde Kürt sorunu ifadesini kullanmayın” örneğiyle ifade edildi. Buna karşılık bir devlet televizyonu olan TRT’nin Kürt meselesini kullanmaya devam ettiği ifade edildi. TRT Şeş’in önemli bir adım olduğu vurgulandı.


10. Sonuç olarak, “Mardin’de rüzgar eserse Çanakkale’deki adam nezle olur. İstanbul’da bulut olursa Mardin’de yağmur olur. Mardin’e güneş dogmadan İstanbul’a gün doğmaz. İstanbul’a kar yağmadan Türkiye’ye kış gelmez.” gibi güzel şiirsel ifadelerle ulusal ve bölgesel medyanın ülke meselelerine yönelik ortak bir dil oluşturmalarının gereği vurgulandı.


Çalıştay katılımcıları

ULUSAL MEDYA

1.         Abdullah BOZKUR                   Todays Zaman Ank.Tem.         

2.         Ahmet BÖKEN                         TRT Haber Dairesi Başkanı

3.         Ali BAYRAMOĞLU                   Yeni Şafak yazarı

4.         Ali BULAÇ                               Zaman yazarı

5.         Alper GÖRMÜŞ                         Taraf yazarı

6.         Bülent KORUCU                      Aksiyon Yayın Yönetmeni

7.         Cengiz ÇANDAR                     Radikal yazarı

8.         Cumalı ÇAYGEÇ                     TRT ŞEŞ Haber Müdürü

9.         Danyal Oral ÇALIŞLAR            Radikal yazarı

10.       Doğan AKIN                            T24 Haber Haber Sitesi  Yayın Yönetmeni

11.       Erdoğan AKTAŞ                       ATV Haber Dairesi Başkanı

12.       Ergün BABAHAN                     Star yazarı                  

13.       Erhan BAŞYURT                     Bugün Yayın Yönetmeni

14.       Erkam Tufan AYTAV                Medialog  Platformu Gen.Sekr.

15.       Faruk BİLDİRCİ                        Hürriyet Okur Temsilcisi           

16.       Faruk MERCAN                       Abant Platformu Genel. Sekr.

17.       Fatih CERAN                           Medialog Platf. Genel.Sek. Yard.

18.       Ferhat BORATAV                     CNNTÜRK Yayın Danışmanı

19.       Hadi ULUENGİN                      Hürriyet yazarı

20.       Hasan KARAKAYA                  Vakit Genel Yayın Yönetmeni

21.       Hidayet KARACA                     Samanyolu TV Genel Müdürü

22.       Melih MERiÇ                            Gazeteci

23.       Mete ÇUBUKÇU                      NTV Haber Müdürü

24.       Metin ÇELİK                            Akademisyen

25.       Murat AKKAYA                       Abant  Platf.Genel Sek.Yard.

26.       Mustafa BİLİM                         Türkiye  Yazı İş. Koordinatörü

27.       Mustafa YEŞİL                       Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Başkanı

28.       Mustafa YILDIZ                        Ülke TV haber editörü

29.       Mümtaz’er TÜRKÖNE              Zaman yazarı

30.       Nazlı ILICAK                           Sabah yazarı   

31.       Nazmiye Yılmaz                      Kanal7 Haber Daire Başkanı     

32.       Nihal Bengisu KARACA           Habertürk Yazarı

33.       Orhan MİROĞLU                      Taraf yazarı

34.       Ünal Tanık                               haber7.com Yayın Yönetmenİ

35.       Yıldıray OĞUR                         Taraf yazarı



 

BÖLGESEL MEDYA KATILIMCILARI

Adıyaman 

1.         İskender KORKUT                                 Bakış gazetesi

Bingöl

2.         Selahattin MOLLAOĞLU                        Bingöl gazetesi

3.         Ali BURAKGAZİ                                    Bingöl  FM

Diyarbakır

4.         Naci SAPAN                                         Olay gazetesi

5.         Alper AKHAN                                        Ekspres gazetesi

6.         Hüseyin Çiçek ÖZ                                 Diyarbakır gazetesi

7.         Atilla KORKMAZ                                    Sabah gazetesi

8.         Ömer BÜYÜKTİMUR                             Söz  TV-Söz gazetesi

9.         Nizamettin Kaplan                                 NTV

10.       Mehmet DALGIÇ                                  Can TV

11.       Taner ÖZBAY                                        TV21

12.       Ersin SARAN                                        Amed TV

13.       Aziz İSTEGÜN                                      Zaman Bölge Temsilcisi

14.       İsmail AVCI                                          CHA

15.       Şeyhmuz ÇAKAN                                  Star Gaz.ve TV24

16.       Süleyman TEKTAN                               Ses TV Genel Müdürü

17.       Prof.Dr.Hasan Tahsin FENDOĞLU         RTÜK Üyesi

18.       Erhan Esmeray                                    RTÜK Diyarbakır Bölge Müdürü

19.       Galip Ensarioğlu                                  Diyarbakır  San.ve İş. Ad. Der.Baş.

Elazığ

20.       Zeki AKBIYIK                                        Kanal E

21.       Murat KUŞCUBAŞI                               Günışığı gazetesi

Malatya

22.       Abuzer  AYDIN                                     Kanal Malatya

23.       Ali Gökmen ŞİRECİ                               Vuslat TV

24.       Ayhan KUZUCU                                    Özel İd.Basın Danışmanı

İskenderun

25.       Ömer SOYLU                                        Mega TV

26.       Mürsel SEHER                                      Güney TV

27.       Sabahattin UYGUN                               İskenderun Gaz.Cem.Baş.Yard.

Siirt

28.       Ömer ÖZER                                          Radyo ve Siirt Postası

Gaziantep

29.       Remzi KETENCİ                                    Dünya TV

30.       Erhan TOPAL                                        Dünya TV

31.       Ferhat ÇAKMAK                                    Kamereman

32.       Şeref GÖZÜTOK                                   Telgraf

Mardin

33.       Nezir GÜNEŞ                                                   İletişim gaz.Gen.Yay.Müd.

34.       Mehmet ÇELİK                                                 Haber Gazetesi Muhabiri

35.       Kadir ÜRÜNDÜ                                                Mezopotamya Gaz.Muhabiri Mardin life Dergisi Genel Yayın Editörü

36.       Cemil AYDOĞAN                                      Mezopotamya Gaz.Cem.Başkanı


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